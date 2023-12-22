Bakan Koca'dan, yurt dışına giden doktorlarla ilgili iddialara yanıt:

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İyi hal belgesi alan her hekimin yurt dışına gittiğini iddia edenler toplumu özellikle yanıltıyor. Geçen yıl iyi hal belgesi alanların hepsi değil, üçte biri yurt dışına gitmişti." ifadelerini kullandı.

Ajans Haberleri 22.12.2023 23:40 Giriş: 22.12.2023 23:40

Güncelleme: 22.12.2023 23:41 Kaynak: AA

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Koca, sosyal medya hesabından, yurt dışına giden doktorlara ilişkin iddialara yönelik paylaşım yaptı. Bakan Koca, paylaşımında şunları kaydetti: "Hekimler özelden kamuya, yurt dışından Türkiye'ye dönüyor. 2022'de 450 hekim yurt dışına gitmişti, 55'i geri döndü. 16 Aralık itibarıyla 2023'te yurt dışına giden hekim sayısı 395. Hem gidenlerin sayısı azaldı hem de 28 hekim geri döndü. Beyaz Reform sonuçlarını gösteriyor. Öte yandan, iyi hal belgesi alan her hekimin yurt dışına gittiğini iddia edenler toplumu özellikle yanıltıyor. Geçen yıl iyi hal belgesi alanların hepsi değil, üçte biri yurt dışına gitmişti."