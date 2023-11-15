Bakan Koca: Gazzeli 26 hasta ve 13 refaketçiyi Türkiye'ye getirme çabasındayız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'daki El Ariş Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilen 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisinin bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Mısır'daki El Ariş Havalimanı’nda yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi’nden Refah Sınırı Kapısı üzerinden Mısır’a geçen 26 hasta ve 13 refakatçiyi Türkiye’ye götürme çabası içinde olduklarını belirtti.

Koca, Refah Sınır Kapısı'ndan geçirilen 26 Gazzeli hasta ile 13 refakatçisinin bugün akşam saatlerinde Türkiye'ye getirilmesinin planlandığını açıkladı. Koca ayrıca, "(Türkiye’ye Gazze’den sevk edilecek hastalar) İlk defa Gazzeli olup Mısır’dan çıkan, bir başka ülkeye tedavi için gönderilen bu hastalar olacak" dedi.