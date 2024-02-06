Bakan Koca, Lütfü Savaş ve Özgür Özel Hatay'da protesto edildi, istifa sesleri yükseldi

Hatay'da anma etkinliğine katılan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel yurttaşlar tarafından yuhalanarak protesto edildi. Etkinlikte yurttaşlar 'istifa' sloganları attı.

birgun.net

Hatay'da 6 Şubat 2023'te meydana gelen büyük depremlerde yaşamlarını yitiren yurttaşlar anıldı.

Anma etkinliği kapsamında Vali Ürgen Parkı'nda bir araya gelenler Köprübaşı mevkiine yürüdü. Programa, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Hatay Belediye Başkanı Lütfü Savaş da katıldı. Anmaya katılan yurttaşlar; Bakan Koca, Özgür Özel ve Lütfü Savaş'ı protesto etti.

Bakan Koca'nın konuşması yuhalanarak yurttaşlardan tepki görürken, alandan ayrıldığı sırada da ıslıklı protesto gerçekleştirildi, istifa sloganları atıldı.

Yurttaşlar ayrıca alandan ayrıldıkları sırada Özgür Özel ve Savaş'ı yuhalayarak protesto gerçekleştirdi. "Lütfü istifa" sloganları atan yurttaşlar ıslıklarla tepkilerini gösterdi.

Alanda ayrıca sık sık "Hükümet istifa" sesleri de yükseldi.