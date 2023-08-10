Bakan Koca'nın kardeşine devrettiği şirketin yeni bir hastane açacağı ortaya çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kardeşine devrettiği iddia edilen Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin ‘Hayrunnisa Hastanesi’ isimli yeni bir hastane için Ticaret Bakanlığı’na marka başvurusu yaptığı ve başvurunun 7 Ağustos’ta onaylandığı ortaya çıktı.

Türkiye’de 14 ve 28 Mayıs’ta yapılan seçimlerin ardından Cumhurbaşkanlığı kabinesinde tekrar yer alan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın kardeşine devrettiği iddia edilen Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin yeni bir hastane için marka başvurusunda bulunduğu ve başvurunun kabul edildiği ortaya çıktı.

Halktv.com.tr’den Bora Erdin’in haberine göre, Koca’nın 1997 yılında kurulan ve şu an resmi kayıtlarda kardeşi tarafından yönetildiği görülen Medipol Hastaneleri’nin şirket sermayesi 100 milyon TL.

TESCİL YAZISI GÖNDERİLDİ

Medipol Hastaneleri’nin şirketi olan Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi’nin yeni bir hastane açacağı belirtildi. Şirketin, Ticaret Bakanlığı’na yeni marka başvurusu yaptığı ve başvurunun 7 Ağustos’ta onaylandığı ifade edildi.

Bugüne kadar sadece ‘Medipol’ markasını kullanan şirketin yeni hastane adı ise ‘Hayrunnisa Hastanesi’ oldu. 7 Ağustos’ta Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi’ne gönderilen tescil yazısında ise şu ifadeler yer aldı:

“Başvurunuzun tescil edilmesine karar verilmiştir. Tescil işlemlerinin tamamlanması için gerekli tescil ücreti ve diğer evrakın tamamlanması gerektiğine dair yazımız tarafınıza gönderilmiştir/gönderilecektir. İlgili evrakların süresi içerisinde gönderilmemesi halinde başvurunuz işlemden kaldırılacaktır. Noksanların giderilmesi halinde başvurunuz tescil edilmek üzere belgelendirme servisine gönderilecek olup tescil belgeniz yaklaşık 15 gün sonra tarafınıza gönderilecektir.”

ŞİRKETE MİLYARLARCA LİRA TEŞVİK VERİLDİ

Şirketin, İstanbul’da 9, Ankara’da da diş hastanesi bulunuyor.

Öte yandan seçimlerden hemen önce nisan ayında dağıtılan teşviklerde Koca’nın kardeşine devrettiği iddia edilen Medipolitan Sağlık ve Eğitim Hizmetleri Anonim Şirketi’ne 4 milyar 834 milyon lira yatırım ve 50 milyon 473 bin dolar makine ve teçhizat teşviği sağlanmıştı.