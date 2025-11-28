Bakan Kurum: 6 Şubat'ta yakınını kaybedenlerin hüzünlerinin yerini, teslim edeceğimiz konutlarla birlikte sevinç alacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın 2026 yılı bütçe ve kesin hesap görüşmeleri tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, “Afetin ilk gününden bu yana ne yapıldı ve sonuçta ne oldu? Ben size kitabın ortasından söyleyeyim. Deprem olunca ‘işte şimdi bittiler’ dediler. ‘Bu enkazın altında kalırlar’ dediler. ‘Yapamazlar, bitiremezler’ dediler. Ama hamdolsun işte bu arkadaşlarımla orada yaşayan 14 milyon afetzede kardeşimizle el ele verdik. Hamdolsun konutlarımızı bitirdik, teslim ettik. Orada 6 Şubat sabahı gözyaşları içerisinde evladını, çocuğunu, yakınını kaybeden annelerimizin, oradaki babalarımızın hüzünlerini bugün o teslim ettiğimiz, aralık ayında teslim edeceğimiz 500 bin konutla birlikte o hüznün yerini sevincin, o üzüntünün yerini kucaklaşmanın, kardeşliğin aldığını hep birlikte göreceğiz” dedi.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, bağlı ve ilgili kuruluşların 2026 yılı bütçesi ve kesin hesabının görüşmeleri tamamlandı. Milletvekillerin geneli üzerine konuşmalarının ardından Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, milletvekillerinin sorularını yanıtladı.

Bakan Kurum, 6 Şubat depremlerine ilişkin gelen sorulara yönelik “İşin sonunda Recep Tayyip Erdoğan söz verdi, 23 yıldır olduğu gibi sözünü tuttu. Orada yapılan budur. Nokta” yanıtını vererek, şunları kaydetti:

“Bugünkü toplantımız boyunca bazı milletvekillerimiz adalet ve saygı çerçevesinde hareket ettiler. Yapıcı eleştirileriyle bize yardım ettiklerini görürken, kimi vekillerimizin ise gerçekten hakkaniyetten uzak ifadeler kullandığını gördük. Özellikle de 6 Şubat depremlerinden sonra devlet, millet el ele vererek, yaralarımızı tamamen sardığımız bugünlere yakışmayan ifadeleri hakikaten burada hep birlikte üzüntüyle takip ettik.

Doğruları takip eden arkadaşlarımıza bize bugün burada ‘muhalefet partisinden olmak her şeye muhalefet etmek değildir’ hakikatini gösteren milletvekillerimize de ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Depremi siyaset konusu yapmak, kaybedilen canların verdiği hüzne de, şu anda orada heyecanla yeni yuvalarına kavuşan insanlarımıza da, oradaki depremzede kardeşlerimize de hürmetsizliktir. Şu ana kadar teslim ettiğimiz 350 bin konutu bir ay sonra tamamlanacak 453 binden fazla konutuyla, iş yeriyle, sosyal donatısıyla teslim edilecek yuvaları yok sayan sözler, o eserleri inşa eden işte bu arkamda oturan gece, gündüz ailesinden, sevdiklerinden ayrı 200 bin mimarla, mühendisle, işçiyle gece, gündüz çalışan işçinin emeğine haksızlıktır, saygısızlıktır. Ve afetin ilk gününden itibaren de biz bir taraftan işlerle uğraştık. Bir taraftan çalışmalar yaptık. Bir taraftan da bu algılara, bu yalanlara cevap vermeye gayret gösterdik.

Afetin ilk gününden bu yana ne yapıldı ve sonuçta ne oldu? Ben size kitabın ortasından söyleyeyim. Deprem olunca ‘işte şimdi bittiler’ dediler. ‘Bu enkazın altında kalırlar’ dediler. ‘Yapamazlar, bitiremezler’ dediler. Ama hamdolsun işte bu arkadaşlarımla orada yaşayan 14 milyon afetzede kardeşimizle el ele verdik. Hamdolsun konutlarımızı bitirdik, teslim ettik. Burada olan orada 6 Şubat sabahı gözyaşları içerisinde evladını, çocuğunu, yakınını kaybeden annelerimizin, oradaki babalarımızın hüzünlerini bugün o teslim ettiğimiz, aralık ayında teslim edeceğimiz 500 bin konutla birlikte o hüznün yerini sevincin, o üzüntünün yerini kucaklaşmanın, kardeşliğin aldığını hep birlikte göreceğiz.