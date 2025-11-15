Bakan Kurum anlattı: Site aidatlarına düzenleme geliyor

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, aidatlarla ilgili çalışmalar hakkında bilgi verdi. Kurum, "Bu firmaların yeterliliklerine göre zorunlulukları olacak. Hem mali denetim yapacağız hem teknik denetimi yapacağız" ifadelerini kullandı.

Bakan Kurum, Adıyaman'da A Haber'in canlı yayınında "Gündem Özel" programında gündeme ilişkin soruları yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Kurum, aidatlarla ilgili site yönetimi ve sakinler arasındaki anlaşmazlıkları yönetim firmalarını denetleyerek çözmeyi planladıklarını ifade etti.

Kurum, şöyle dedi:

"Bu firmaların yeterliliklerine göre zorunlulukları olacak. Hem mali denetim yapacağız hem teknik denetimi yapacağız ve buradan vatandaşımızdan gelen talepler doğrultusunda denetimini yapabiliyor olacağız. Şu anki mevzuat kat mülkiyeti kanuna göre gidiyor ve açıkçası biraz başı boşluk söz konusu. Bunu kontrol altına alacak, aidatların enflasyonun üzerinde bir artışı yapamayacakları ve gerçekten buradan haksız bir kazanç, haksız bir artış, haksız bir süreç yönetilen yerler var. Vatandaşımız buradan gerçekten rahatsız. Bu rahatsızlıklarını dile getirdiler. Biz de gereğini inşallah düzenleme sonrası yapacağız ve gerek genel kurulda alacakları karar çokluğu, gerekse site yönetim firmalarının denetimini yapacağımız bir düzenlemeyi hayata geçireceğiz."

SINDIRGI MERKEZLİ DEPREMLER

Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen ilk depremin hemen ardından bölgede çalışmalara başladıklarını anlatan Kurum, "Sındırgı'da 22 bin 600 binada inceleme yaptık. Hem bir önceki depremde hem bir sonraki yaşadığımız depremde tek tek binalarımızı inceledik. Hatta ilk deprem sonrası bizim tespitlerimiz neticesinde boşalttığımız binalar oldu. Ağır hasar verdiğimiz, orta hasar verdiğimiz, 'burada oturulamaz' dediğimiz binalarımız oldu. İkinci depremde de bu binalardan bir tanesi yıkıldı. Yani Allah göstermesin büyük bir felakete de sebebiyet verebilirdi. Hamdolsun hiçbir vatandaşımızın burnu bile kalamadan bu süreci yürüttük" diye konuştu.

Bölgede depremin hemen ardından 542 konutun inşasına başlandığını belirten Kurum, şu anda bu rakamın 862'ye yükseldiğini, eş zamanlı olarak çalışmaların sürdüğünü belirtti.

GEBZE'DE ÇÖKEN BİNA

Gebze'de yaşanan bina çökmesi olayına da değinen Kurum, bölgede 6 bin binada inceleme yapıldığını, 24 binanın boşaltıldığını söyledi.

Kurum, "24 binanın 3'ü hariç 21 binanın riskli olduğunu tespit ettik. Bu riskte işte yapım yılı, yapım tekniği ve o binanın yaşamış olduğu süreçler dikkate alındığında orada bir kentsel dönüşüm projesi yapalım istiyoruz. Vatandaşımıza bu konuyu söyledik. Eğer binalarımız riskli çıkarsa burada vatandaşımızı, esnafımızı mağdur etmeden onlara taşınma ve kira yardımı yapmak suretiyle burada örnek bir dönüşüm projesi yapmak istiyoruz. İstiyoruz ki bir vatandaşımızın kılına zarar gelmesin" ifadelerini kullandı.