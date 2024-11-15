Bakan Kurum, Avustralyalı mevkidaşı Bowen ile görüştü

ÇEVRE, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Ankara'da, Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Chris Bowen ile bir araya geldi.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Avustralya İklim Değişikliği ve Enerji Bakanı Sayın Chris Bowen ile beraberindeki heyeti Bakanlığımızda ağırladık. Ülkemizin COP31'e ev sahipliği yapması konusundaki kararlılığını, lojistik olarak hazır olduğumuzu, gelişmiş ve gelişmekte olan ülkeler arasında bir köprü oluşturabileceğimizi vurguladık. Türkiye olarak iklim değişikliğiyle mücadelede, yeşil dönüşümde önemli tecrübe ve birikime; güçlü bir vizyona sahibiz. Bu bağlamda COP31 Başkanlığımız sürecinde de Avustralya ve WEOG ülkeleri ile iş birliği içinde çalışmayı temenni ediyoruz. Ziyaretleri için kıymetli mevkidaşıma ve heyetine teşekkür ediyorum" dedi.