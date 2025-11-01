Bakan Kurum'dan Sındırgı depremine ilişkin hasar tespiti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 10 Ağustos'ta yaşanan 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından 27 Ekim gecesi aynı büyüklükte meydana gelen deprem sonrası ilçedeki hasar bilançosunu açıkladı.

Bakan Kurum sosyal medya hesabından konuya ilişkin açıklama yayımladı.

Kurum yaptığı açıklamanın tamamı şu şekilde:

''Sındırgı depreminin ardından tüm yapıları tekrar taradık, 32 bin bağımsız birimde başlattığımız hasar tespit çalışmalarımızı tamamladık.

607’si konut, 93’ü iş yeri olmak üzere toplam 760 bağımsız bölümün hasarlı olduğunu tespit ettik.

Vatandaşlarımızın endişesi olmasın. Hızla çalışmalarımıza başlayacak, yaraları saracağız. İlk depremin bir ay sonrasında temellerini attığımız 531 konutun yapımına da süratle tamamlayacağız.''