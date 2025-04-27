Bakan Kurum, İstanbul depreminde hasar gören bina sayısını açıkladı

İstanbul'da 23 Nisan'da meydana gelen 6,2 büyüklüğündeki deprem sonrası artçı sarsıntılar devam ediyor.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hasar tespit çalışmalarında son durumu açıkladı.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Kurum, "İstanbul'da meydana gelen depremlerin ardından vatandaşlarımızın ihbarlarını değerlendiriyor, hasar tespit çalışmalarına devam ediyoruz" dedi.

Kurum, çalışmalar hakkında, "Şu ana kadar; 15.013 binayı inceledik. 12.398 binanın hasarsız, 1.025 binanın az hasarlı olduğunu tespit ettik" bilgisini paylaştı.