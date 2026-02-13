Bakan Kurum'un korumalarından basına saldırı girişimi: Gazeteciler salonu terk etti

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katıldığı MÜSİAD programında koruma görevlileri bir gazeteciye yönelik fiziki müdahale girişiminde bulundu. Olaya tepki gösteren gazeteciler salonu terk ederken, Türkiye Gazeteciler Sendikası (TGS) Kocaeli Temsilciliği, olayın basın özgürlüğüne açık saldırı olduğunu belirterek sorumlular hakkında işlem yapılmasını istedi.

Murat Kurum’un katıldığı programlarda basınla gerilim yaşandı. Gün içinde TOKİ kura töreni ve MÜSİAD programını takip eden gazeteciler, Bakan Kurum’un ekibinin görev yapmalarını zorlaştırdığını ve müdahalelerde bulunduğunu belirtti.

"ÇIKIN DIŞARI LAN" İFADESİ KULLANILDI

MÜSİAD programında fotoğraf çekimi yapıldığı esnada Kurum’un ekibinden bir şahsın gazetecilere "Burayı terk edin" demesi üzerine tartışma başladı. Gazetecilerin fotoğraf sonrası ayrılacaklarını ifade etmesine rağmen ilgili kişinin "Çıkın dışarı lan" ifadesini kullanması gerilimi tırmandırdı.

MUHABİRE DARP GİRİŞİMİ

Olay sırasında yerel bir gazetenin muhabiri Serkan Üldeş’in korumalar tarafından zorla salon dışına çıkarıldığı ve kapıların üzerine kapatıldığı öğrenildi. Kapılar yeniden açıldığında Üldeş’e yönelik darp girişiminde bulunulduğu, arbedenin diğer gazetecilerin araya girmesiyle sonlandığı kaydedildi.

Yaşanan müdahalelere ve hakaret içerikli ifadelere tepki gösteren basın mensupları, durumu protesto ederek programın yapıldığı salonu topluca boşalttı.

Bakan Kurum'un korumalarından basına saldırı girişimi: Gazeteciler salonu terk ettihttps://t.co/uhyscni7nP pic.twitter.com/FfbR5RTEwz — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) February 13, 2026

“BASIN ÖZGÜRLÜĞÜNE AÇIK BİR SALDIRI”

TGS Kocaeli Temsilciliği, konuyla ilgili açıklama yaparak yaşananlara tepki gösterdi.

“Basın mensuplarının görevlerini yapmalarını engelleyen hiçbir durumu kabul etmiyoruz” denilen açıklamada şunlar kaydedildi:

Basın emekçilerine yönelik hiçbir engelleme ve müdahale kabul edilemez!

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’un katıldığı programda görevini yapan gazeteci arkadaşlarımıza yönelik Kurum’un danışmanı ve korumaları tarafından önce baskı, ardından fiziki müdahale girişimi yaşanmasını şiddetle kınıyoruz!

TOKİ kura töreni ve MÜSİAD programı süresince gazetecilerin görevlerini yapmalarının zorlaştırılması, sözlü tahrik ve baskı girişimleri gün boyunca devam etmiştir.

MÜSİAD programında yaşanan son olayda ise sendikamızın üyesi muhabir arkadaşımız Serkan Üldeş’in salon dışına çıkarılarak kapıların kapatılması ve darp girişimine maruz kalması, basın özgürlüğüne açık bir saldırıdır.

Türkiye Gazeteciler Sendikası Kocaeli Temsilciliği olarak sistematik biçimde gazetecilere yönelik gerçekleştirilen müdahalelere artık yeter diyoruz.

Basın mensuplarının görevlerini yapmalarını engelleyen hiçbir durumu kabul etmiyoruz.

Güvenli çalışma koşulları sağlanmadığı sürece bu tür ortamlarda haber takibi yapmayacağımızı buradan açıkça belirtiyoruz. Bu tür engellemelere gazeteciler olarak bugüne kadar izin vermedik, bugünden sonra vermeyeceğiz.

Basın mensuplarına yönelik yapılan engellemeler yalnızca gazetecilere değil, halkın haber alma hakkına yöneliktir. Yaşanan olayla ilgili sorumluların tespit edilmesini, gerekli idari ve hukuki sürecin derhal başlatılmasını talep ediyoruz.

Gazetecilere yönelik her türlü baskı ve şiddetin karşısındayız, karşısında olmaya devam edeceğiz. Gazetecilik susturulamaz, engellenemez. Kamuoyunun haber alma hakkına müdahale edilemez.