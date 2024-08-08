Bakan Kurum’dan 'İstanbul depremi' açıklaması: "Pimi çekilmiş bombanın üzerinde oturuyoruz"

İstanbul Bağcılar Millet Bahçesi’nin açılış töreninde konuşan Murat Kurum ‘İstanbul’un bir depremi beklediğini ama kendilerinin depremi bekleyemeyeceklerini’ söyledi.

Kurum’un açıklamalarından öne çıkanlar şunlar:

*Gelecekte de aynı deprem tehlikesi hepimizi beklemektedir. Bir şehirde deprem söz konusuysa diğer her şey önemini yitirir. Çünkü biz bu acıları çok yaşadık. İnsanımızın canından daha değerli hiçbir şey yoktur. Bu sebeple deprem İstanbul’un tek ve en önemli gündemidir. İstanbul’da olası bir deprem bekleniyor ama biz depremi beklemeyeceğiz, bekleyemeyiz. Birileri gibi gözlerimizi karartıp bu gerçeği görmezden gelmeyeceğiz.

İstanbul’un sağlıksız konut fotoğrafına baktığımızda şu acı gerçeği görüyoruz. İstanbul’daki toplam ev sayısının beşte biri, yani 1,5 milyon yuvamız sağlıksız durumdadır. Hele hele 2,5 milyon insanımızı barındıran 600 bin konutun acilen hemen dönüşmesi gerekiyor.

"PİMİ ÇEKİLMİŞ BİR BOMBANIN ÜZERİNDE OTURUYORUZ"

Bu güzel şehrin, İstanbul’umuzun polemiklerle kaybedecek vakti yok. İcraata ihtiyacı var. Tartışmaya, kısır çekişmeye, ayak oyunlarına değil, hizmete, projeye, yatırıma ihtiyacı var. Tüm belediye başkanlarından artık sorumluluklarını yerine getirmelerini bekliyoruz. Bunu milletimiz de istiyor. Sizden sürekli bahaneler duymayı değil, ‘İstanbul için ulaşımda şunu, deprem dönüşümünde şunu yapalım’ demenizi bekliyor. Kritik bir süreçteyiz. Bu şehirde deprem tehlikesiyle bir arada yaşıyoruz. Teşbihte hata olmaz. Pimi çekilmiş bir bombanın üzerinde oturuyoruz.

Şimdi projemizde vatandaşlarımızın ihtiyaç duyduğu bazı iyileştirmeler yapıyoruz. Öncelikle ‘Yarısı Bizden’de yeni başvuru dönemi başlatıyoruz. Artık Yarısı Bizden’de tarih kısıtlaması yok. Yarısı Bizden’de vatandaşımız dönüşmek istiyorsa bakanlığımıza başvuracak, anlaşacak. Ama bina bazında ama ada bazında bu projeleri yürüteceğiz.

"YÜKLENİCİ FİRMALARIMIZ İÇİN DE BİR İYİLEŞTİRME YAPIYORUZ"

Yine çok önemsediğimiz ada bazında yapılacak, vatandaşlarımızın anlaştığı, rıza gördüğü her bir projeyi Bakanlığımız, TOKİ, Emlak Konut, Yapı İşleri Genel Müdürlüğü eliyle belediyelerimizle birlikte yapacak ve inşallah alan bazındaki dönüşümlerdeki inşaat sürecini de eğer vatandaşımız talep ediyorsa biz vatandaşımızla birlikte yürüteceğiz. Yine, yeni üretilecek projelerde, otopark ve sığınak alanlarını proje metrekaresinin dışında tutuyoruz. Hiçbir kardeşimizin hak kaybı yaşamasına müsaade etmeyeceğiz. .

Vatandaşlarımızdan gelen talep doğrultusunda, yüklenici firmalarımız için de bir iyileştirme yapıyoruz. İşe başladıkları anda sözleşme bedelinin yüzde 30’unu hemen ödüyoruz. İşi hızlandırıyoruz."