Bakan Kurum’dan randevu talebi

CHP’de, TBMM’nin kapanmasının ardından yaz dönemi hazırlıkları başladı. CHP Lideri Özgür Özel’in partisinin Genel Merkezi’nde kurmaylarıyla bir araya gelerek geride kalan dönemin çalışmalarını ve yeni dönemin yol haritasını masaya yatırdığı bildirildi. CHP kaynaklarına göre, CHP Genel Başkanı Özgür Özel kurmaylarına, “Ailenizi de ihmal etmeden yaz dönemi çalışmalara devam edin” talimatını verdi.

CHP, “Diyalog ile çözülebileceğine” inanılan konularda Kabine ile temaslarını sürdürecek. SGK borçlarının tahsiline yönelik girişim ile CHP’li belediyelerin zor durumda bırakılması konusunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’dan randevu talep edilecek. Borçlar nedeniyle zor durumda bırakılan belediyelerin nasıl bir yol izleyeceğine yönelik Türkiye Belediyeler Birliği, Tarihi Kentler Birliği gibi birlikleri yöneten CHP’li başkanlar da bu kapsamda toplantılar gerçekleştirecek.

CHP’nin ‘‘Türkiye’nin gündemini mahalleler belirleyecek” perspektifinde yaz dönemini halkla temasla geçirmeyi planladığı belirtildi. Ataması yapılmayan öğretmenlerle başlayan, emekli ve asgari ücretlilerle devam eden tematik mitinglere Ordu ve Giresun’da yapılacak fındık mitingleriyle devam edecek CHP’nin, yaz döneminde ağırlığı, “Seçmen ile birebir temasa” vereceği kaydedildi. Edinilen bilgiye göre, CHP milletvekillerine gruplar halinde kent görevlendirmeleri yapılacak.