Bakan Kurum’dan sıcak hava uyarısı

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, hava sıcaklıklarının önümüzdeki hafta artacağı uyarısında bulundu.

Bakan Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Az önce Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzden aldığımız verilere göre önümüzdeki hafta hava sıcaklıkları ciddi derecede artış gösterecek. Bu hem sağlığımız hem de orman yangınlarının önüne geçmek açısından daha tedbirli olmamız gerektiği anlamına geliyor. Süreçte çok daha duyarlı davranmak hayati önemde" ifadelerine yer verdi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün değerlendirmelerine göre iç ve doğu kesimlerde mevsim normalleri altında seyreden hava sıcaklıkları ülke genelinde artacak. 5-12 Temmuz tarihleri arasında sıcaklıkların 4-6 derece daha artması bekleniyor. Söz konusu tarihlerde en yüksek sıcaklık değerlerinin Ankara’da 36, İstanbul’da 34, İzmir’de 39, Konya’da 36, Edirne’de 40, Bursa’da 36, Aydın’da 44, Muğla’da 40, Antalya’da 40, Adana’da 38 ve Diyarbakır’da 43 derece olması bekleniyor.