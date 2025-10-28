Giriş / Abone Ol
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremde atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 kişinin tedavileri tamamlanarak taburcu edildiğini duyurdu.

  • 28.10.2025 10:07
  • Giriş: 28.10.2025 10:07
  • Güncelleme: 28.10.2025 10:13
Kaynak: DHA
Bakan Memişoğlu: Balıkesir'deki depremde yaralanan 26 kişi taburcu edildi
Fotoğraf: AA

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde 6,1 büyüklüğündeki deprem nedeniyle yaralanan 26 kişinin, hastanelerdeki tedavilerinin ardından taburcu edildiğini bildirdi.

Bakan Memişoğlu, yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Balıkesir'de meydana gelen ve çevre illerde de hissedilen depremde, atlama ve düşme gibi ikincil sebeplerden dolayı yaralanan 26 vatandaşımızın tamamının tedavileri hastanelerimizde yapılmış, tüm yaralılarımız taburcu edilmiştir. Vatandaşlarımıza bir kez daha geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."

