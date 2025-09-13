Bakan Memişoğlu duyurdu: 17 bin sağlık personelinin ataması ne zaman olacak?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı sağlık personeli alacaktık. 18 bini sene ortasında aldık. 17 binin de planlamasını yaptık. Bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığına ilettik. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak" dedi.

Memişoğlu, Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı makamında ziyaret ederek, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Ziyaretin ardından açıklamalarda bulunan Memişoğlu, "Sağlıklı Türkiye Yüzyılı" kapsamında 58. il olarak Samsun'da olduklarını söyledi.

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "hayalim" dediği şehir hastanesine ilişkin konuşan Memişoğlu, "Bu sene sonu itibarıyla en geç kasım ayında Samsunlu vatandaşlarımıza şehir hastanemizde en üst seviye dediğimiz fiziki yapıyla hizmet vermeye başlayacağız" diye konuştu.

EYLÜL AYINDA İKİNCİ BİR ATAMA PLANLANIYOR

Atamayla ilgili bekleyenler olduğunu dile getiren Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Eylül ayında ikinci bir atama programı gerçekleştiriyoruz. 2025 yılında toplam 37 bin hekim dışı sağlık personeli alacaktık. 18 bini sene ortasında aldık. 17 binin de planlamasını yaptık. Bu ay itibarıyla Cumhurbaşkanlığına ilettik. En kısa zamanda bunların ilanları yapılacak. Yeni arkadaşlarımızla, 17 bin sağlık çalışanımızla 2026'da inşallah çok daha iyi sağlık hizmeti vereceğiz.

Aynı zamanda sağlığın sadece hizmet tarafını, koruyucu sağlığı değil, üreten sağlığı da hedeflemiş durumdayız. Bununla ilgili yurt dışı gezilerimizi yaptık. Daha da yapacağız. Moğolistan'ı, Çin'i ziyaret ettik. İnşallah yakın zamanda, önümüzdeki sene başında Amerika Birleşik Devletleri'ni, İngiltere'yi, Avrupa'yı da sağlığın üretimi konusunda ziyaret edeceğiz. Türkiye, bu kadar iyi sağlık çalışanının, bu kadar iyi sağlık altyapısının olduğu bir ülke. Aynı zamanda sağlıkta yeni şeyler söyleyecek kapasitesi, insan gücü, dirayeti olan bir ülke. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi koruyan, geliştiren ve üreten sağlık vizyonumuzla inşallah çok daha iyi sağlıklı günler yaşayacağız."