Bakan Memişoğlu duyurdu: Sağlık Bakanlığı'nın 2026 Yılı Bütçe Teklifi kabul edildi

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Sağlık Bakanlığı’nın 2026 bütçe teklifinin kabul edildiğini duyurdu.

"Sağlık Bakanlığımızın 2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun" ifadelerini kullanan Memişoğlu, X hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"SAĞLIKLI TÜRKİYE YÜZYILI"

“Sağlık Bakanlığımızın 2026 Yılı Bütçe Teklifi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda kabul edildi. Ülkemize, milletimize ve büyük sağlık ailemize hayırlı olsun. 2026 yılında da Sağlıklı Türkiye Yüzyılı hedeflerimiz doğrultusunda yenilikçi projelere imza atarak milletimizin sağlığı için çalışmayı sürdüreceğiz. Komisyon Başkanımız Sayın Mehmet Muş'a, kıymetli milletvekillerimize ve değerli mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum. Sağlıklı Türkiye Yüzyılı.”