Bakan Memişoğlu'ndan DUS açıklaması: Nisan ayında da yapılacak

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, DUS'un bir defaya mahsus nisan ayında da yapılacağını duyurdu.

Memişoğlu, sosyal medya hesabından 2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (DUS) ile ilgili açıklama yaptı.

Açıklamada "2026 yılındaki Diş Hekimliğinde Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı'nın, önümüzdeki yıl bir defaya mahsus olmak üzere ekim ayının haricinde nisan ayında da yapılmasına karar verdik" denildi.

Memişoğlu, DUS'un yılda bir uygulanmasını 2027 yılında başlatacaklarını ifade ederek "Bu uygulama nedeniyle yıllık toplam kontenjan sayılarımızda herhangi bir azalma olmayacaktır. Planlarını önümüzdeki yıla göre yapan diş hekimlerimize hayırlı olmasını diliyorum" sözlerine yer verdi.