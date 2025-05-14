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Bakan Memişoğlu'ndan 'kilo kontrolü' açıklaması

'Fazla kilolu kişilerin tespit edileceğini' açıklayan Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, kamuoyunda tartışılan sözleri için, "Kilo sorunumuz var. Bu farkındalığı kilo anlamında da bağımlılık anlamında da sezaryen anlamında da söylemeye ve sizlere de söyletmeye devam edeceğiz" dedi.

Güncel
  • 14.05.2025 12:19
  • Giriş: 14.05.2025 12:19
  • Güncelleme: 14.05.2025 12:31
Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Memişoğlu'ndan 'kilo kontrolü' açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz gün söylediği 'kilo kontrolü' sözleri hakkında konuştu.

AKP'nin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Memişoğlu, 'fazla kilolu kişilerin tespit edileceğine yönelik' açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Kilo sorunumuz var. Toplum sağlıklı kalmalı. Biz sağlıklı toplum, Türkiye için uğraşıyoruz. O yüzden bu farkındalığı kilo anlamında da bağımlılık anlamında da sezaryen anlamında da söylemeye ve sizlere de söyletmeye devam edeceğiz"

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Bakan Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, 10 milyon kişiye ulaşma hedefiyle yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtmişti.

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