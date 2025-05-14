Bakan Memişoğlu'ndan 'kilo kontrolü' açıklaması

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, geçtiğimiz gün söylediği 'kilo kontrolü' sözleri hakkında konuştu.

AKP'nin grup toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Memişoğlu, 'fazla kilolu kişilerin tespit edileceğine yönelik' açıklamasıyla ilgili şunları söyledi:

"Kilo sorunumuz var. Toplum sağlıklı kalmalı. Biz sağlıklı toplum, Türkiye için uğraşıyoruz. O yüzden bu farkındalığı kilo anlamında da bağımlılık anlamında da sezaryen anlamında da söylemeye ve sizlere de söyletmeye devam edeceğiz"

Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan 'kilo kontrolü' açıklaması:



"Kilo sorunumuz var. Sağlıklı Türkiye için uğraşıyoruz. O yüzden bu farkındalığı kilo anlamında da bağımlılık anlamında da sezaryen anlamında da söylemeye ve sizlere de söyletmeye devam edeceğiz"https://t.co/qX1j44q3su pic.twitter.com/lq5WuzhINO — BirGün Gazetesi (@BirGun_Gazetesi) May 14, 2025

NE OLMUŞTU?

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, 81 ilde eş zamanlı başlatılan program ile boy, kilo ve vücut kitle indeksi (VKİ) ölçümleri gerçekleştireceğini duyurmuştu.

Bakan Kemal Memişoğlu, sosyal medya hesabındaki açıklamasında, 10 milyon kişiye ulaşma hedefiyle yeni bir uygulamayı hayata geçirdiklerini belirtmişti.