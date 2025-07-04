Bakan Memişoğlu'ndan yangınlarla ilgili açıklama

Ülkede son 4 günde yaşanan orman yangınlarından etkilenenlerin sayısı 538, yaralı sayısı ise 3 olarak açıklandı.

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Giresun Valiliği'ni ziyaretinde gazetecilere gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Tütün ve sigara kullanılması konusunda hazırlık yaptıklarını dile getiren Memişoğlu, özellikle "toplumdan destek istediklerini çünkü Türkiye'de her 3 kişiden 1'inin sigara içtiğini" kaydetti.

Bakan Kemal Memişoğlu, ülke genelinde 1 Haziran-4 Temmuz tarihlerinde meydana gelen orman yangınlarından etkilenenlere ilişkin şöyle konuştu:

"Şimdiye kadar 538 kişi orman yangınlarından etkilendi, hafif yaralısından görevlisine kadar ama şu anda 1'i ağır olmak üzere, yangından etkilenen 3 hastamızı tedavi ediyoruz. Biliyorsunuz 2 vatandaşımız da yangında hayatını kaybetti, onlara da Allah'tan rahmet diliyorum."

Yangınların çoğunun insan kaynaklı olduğunun bilindiğine dikkati çeken Memişoğlu, "Dikkatli davranırsak, koruyuculuğu ön planda tutarsak yangınların da çıkmadan önlemini alırsak, dikkatli olursak azalacağına inanıyoruz. Allah orada mücadele eden tüm arkadaşlarımızın yardımcısı olsun. Bizler onlar için dua ediyoruz, inşallah en kısa zaman içinde bütün yangınları söndürürüz" değerlendirmesinde bulundu.