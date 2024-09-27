Bakan Memişoğlu tıkanma noktasındaki sağlık sistemini övdü: "Hizmeti iyi sunan sayılı ülkelerden biri"

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, AKP iktidarında sağlık siteminde yaşanan sorunları görmezden gelerek Türkiye'nin sağlık hizmeti alanında sayılı ülkeler arasında olduğunu savundu.

Bazı programlara katılmak üzere kente gelen Memişoğlu, Yozgat Valiliği ziyareti sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

İlaç, muaneye süresi, şiddet ve randevu krizi gibi birçok sorunla baş edemeyen AKP iktidarının yarattığı sağlık sistemini öven Memişoğlu, dünyada sağlık hizmetini iyi sunan sayılı ülkelerden birinin Türkiye olduğunu savundu.

Memişoğlu, şöyle devam etti:

"Özellikle toplumumuza sağlığının kıymetini bilmesini, hastalanmadan sağlığını, bedenini korumasını öneriyoruz. Özellikle bağımlılıklardan, kilodan, yanlış beslenmeden, hareketsizlikten uzak durmalarını tavsiye ediyoruz. Özellikle, ekim, kasım ayları üst solunum yolları enfeksiyonunun arttığı dönemler. Onun için vatandaşlara, hijyen kurallarına uymalarını, kapalı alanlarda eğer hastalıklar varsa oradan uzak durmalarını veya hastalanmışlarsa kendilerini izole etmelerini öneriyoruz."

AKP İL BAŞKANLIĞI'NA ZİYARET

Yozgat Şehir Hastanesi'ni ziyaret eden Memişoğlu, ardından Adalet Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İl Sağlık Yöneticileri Değerlendirme Toplantısı'na katıldı.

Bakan Memişoğlu, AKP İl Başkanlığı'nın ardından kentteki esnafı da ziyaret etti.