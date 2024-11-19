Bakan Memişoğlu’na istifa çağrısı: Utanma da istifa da yok

Sağlık Bakanlığı’nın 2025 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu toplantısı, tartışmalı başladı.

Kamuoyunda infial yaratan Yenidoğan Çetesi skandalına yönelik yargı süreci devam ederken gerçekleşen görüşmeler için TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Toplantı Salonu’na gelen Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, istifaya davet edildi.

Komisyonun CHP, DEM Parti ve İYİ Partili milletvekilleri, Memişoğlu’nun komisyon üyelerini gülerek selamlamasını eleştirdi.

Komisyon toplantısının açılışında CHP milletvekilleri, “İstifa” sloganı attı. CHP Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, “Bakan, ölen çocukların sorumluluğunu almayacaksa istifa etsin” dedi. AKP milletvekillerinin muhalefeti, “Tiyatro yapmakla” suçladığı görüldü.

Tartışmaları, komisyon salonunda kendisi için ayrılan yerden takip eden Bakan Memişoğlu’na muhalefet, “Utanma da istifa da yok” şeklinde tepki gösterdi.

NÜMAYİŞ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nun AKP’li üyelerinin, Yenidoğan Çetesi’nin sorumlu olduğu bebek ölümlerine yönelik muhalefetin eleştirilerini, “Nümayiş” olarak değerlendirmesi de dikkati çekti.

Komisyonun DEM Partili üyeleri ise “Bakan’ı hep birlikte istifaya davet edelim” çağrısında bulundu. Tartışmaların büyümesinin ardından Komisyon Başkanı toplantıya ara verdi.

Daha sonra komisyonun CHP'li üyeleri Bakan Memişoğlu'nun sunumu sırasında salonu terk etti. CHP'li üyelerin, sunumun tamamlanmasının ardından solana dönecekleri belirtildi.

ÇÜRÜK AYIRMA OPERASYONU

Bakan Memişoğlu, sunumunun küçük bir bölümünü Yenidoğan Çetesi skandalına ayırdı. Dosya yargıya taşındığı için detaylara giremeyeceğini söyleyen Memişoğlu, “Bizim için operasyonun adı, ‘Çürük ayırma operasyonudur’. Çocuklarımızın sağlığı ve güvenliği konusunda duyduğumuz endişe her şeyin üzerindedir” ifadelerini kullandı. Muhalefet milletvekilleri, “Bu birkaç kişinin yaptığı bir şey değil, topyekun bir sağlık sistemi sorunudur” diyerek bakanın sözlerini tepkiyle karşıladı.