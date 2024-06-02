Bakan Özhaseki açıkladı: Küçükçekmece'de çöken binaya kaçak kat eklenmiş!

Bakan Mehmet Özhaseki, Küçükçekmece'de çöken 1988 yapımı binanın 1.5 kat kaçak olarak eklendiğinin tespit edildiği ifade etti. Özhaseki, "Binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır" dedi.

Güncel 02.06.2024 12:40 Giriş: 02.06.2024 12:40

Güncelleme: 02.06.2024 12:46 Kaynak: Haber Merkezi