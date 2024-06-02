Bakan Özhaseki açıkladı: Küçükçekmece'de çöken binaya kaçak kat eklenmiş!
Bakan Mehmet Özhaseki, Küçükçekmece'de çöken 1988 yapımı binanın 1.5 kat kaçak olarak eklendiğinin tespit edildiği ifade etti. Özhaseki, "Binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır" dedi.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, İstanbul Küçükçekmece'de çöken 3 katlı bina hakkında açıklama yaptı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Özhaseki, ilk incelemeler neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği ve 1.5 kat kaçak olarak eklendiğinin tespit edildiğini bildirdi.
Özhaseki, şunları söyledi: "Yerinde yapılan ilk incelemelerde 1988 yılında inşa edilen binanın, mimarlık ve mühendislik standartlarına uyum sağlanmadan inşa edildiği, yapımında deniz kumu kullanıldığı ve daha sonraki süreçlerde binanın statiğini bozacak müdahalelerin yapıldığı anlaşılmıştır."
Bakan Özhaseki ayrıca, "Ekiplerimiz sahada incelemelerine devam ediyorlar, gelişmeleri anbean takip ediyoruz" ifadelerini kullandı.
İstanbul’umuza, ülkemize geçmiş olsun.— Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) June 2, 2024
İstanbul Küçükçekmece Kartaltepe Mahallesi’nde bir binanın çökmesi nedeniyle hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum.
İlk incelemelerimiz neticesinde binanın 36 yıl önce inşa edildiği, daha…
NE OLMUŞTU?
Küçükçekmece'de Kartaltepe Mahallesi Belediye Caddesi ile Geçit Sokağı'nın kesişim noktasındaki, altında dükkan bulunan 1988 yapımı 3 katlı bir apartman henüz belirlenemeyen nedenle çöktü.
1 kişinin öldüğü 3 katlı binanın enkazından 2'si ağır 7 kişi yaralı olarak çıkarıldı.