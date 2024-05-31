Bakan Özhaseki bir günde 100 emekli aylığı tüketiyor

Haritalama yapması gereken uçakla yurt içi seyahatlerini yaptığı ortaya çıkan ve bunu da kabul eden Bakan Özhaseki, 60 kişiyle uçak seyahatinin daha az maliyetli olduğunu açıkladı. CHP’li Başarır, “Uçağın bir seyahatteki maliyeti yaklaşık 1 milyon lira. Bakan, keyfi olarak 100 emekli maaşını bir günde tüketiyor” dedi.

HABER MERKEZİ

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü’nün haritalama uçağını makam aracı yapan ve memleketi Kayseri’ye bununla giden Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, evinin Ankara’da olduğunu, Kayseri’ye iş için gittiğini, diğer seyahatlerin de deprem bölgesine yapıldığını söyledi.

Bakanın açıklamaları hakkında konuşan CHP Grup Başkanvekili Ali Mahir Başarır “Uçakla gezdiğini itiraf ediyor ama yalan söylüyor. 60 kişi seyahat ettiğini söylüyor ama uçak 11 kişilik” dedi.

TATİL İÇİN Mİ, SEÇİM İÇİN Mİ KULLANDIN?

Başka skandalların da olduğuna işaret eden Başarır şu ifadelerde bulundu:

"Bakanların uçak saltanatıyla ilgili sürekli açıklama yapıyoruz. Bu olayın üzerine gidiyoruz çünkü bir uçağın bir seyahatteki maliyeti yaklaşık 1 milyon lira. Ama bu ülkede emekli 10 bin lira maaş alıyor. Bir bakan, keyfi olarak 100 emekli maaşını bir günde tüketiyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı uçakla gezdiğini itiraf ediyor ama yalan söylüyor. Sayın Bakan 11 kişilik uçakla tasarruf olsun diye 60 kişi seyahat ettiğini söylüyorsun. Bu birinci yalan. İki, Kayseri’den Ankara’ya evine uçakla gidiyorsun. Depremzedeler için kullandığını söylüyorsun ama Muğla’ya gidiyorsun, Dalaman’a gidiyorsun. Bu uçağı tatil için mi kullandın, yoksa yerel seçimlerde seçim çalışmaları için mi kullandın? Açıklaması rezalet. Bu hafta Meclis’te basın toplantısında bakanların uçak rezaletlerini anlatacağım."