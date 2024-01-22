Bakan Özhaseki bölge bölge uyardı: Kuvvetli ve yoğun kar yağışı görülecek

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, kuvvetli ve yoğun kar yağışı uyarısında bulundu. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli kar yağışı beklendiğini kaydeden Özhaseki, çığ tehlikesi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkat ve tedbir çağrısı yaptı.

Güncel 22.01.2024 10:53 Giriş: 22.01.2024 10:53

Güncelleme: 22.01.2024 11:26 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: Depophotos

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt'in yükseklerinde beklenen kuvvetli ve yoğun kar yağışı için yurttaşları tedbirli olmaları konusunda uyardı. Özhaseki, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Meteoroloji Genel Müdürlüğünün hava tahmin raporuna göre, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı beklendiğini bildirdi. Özhaseki, "Vatandaşlarımızdan çığ tehlikesi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli ve tedbirli olmalarını istirham ediyorum" ifadesini kullandı. Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün hava tahmin raporuna göre;



📌Doğu Karadeniz'in iç kesimleri, Doğu Anadolu'nun doğusu ve Siirt'in yükseklerinde kuvvetli ve yoğun kar yağışı bekliyoruz.❄️🌨️



❗️Vatandaşlarımızdan çığ tehlikesi, buzlanma, don ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli… — Mehmet Özhaseki (@mehmetozhaseki) January 22, 2024 Meteoroloji'den kuvvetli yağış ve kar uyarısı