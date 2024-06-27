Bakan Özhaseki'den Marmara uyarısı: Ekolojik bir felaket kapıda bekliyor

Bakan Özhaseki, Marmara Denizi Eylem Planı Koordinasyon Kurulu toplantısı öncesinde konuştu. Eylem planlarının doğru ve kararlı bir şekilde uygulanmaması halinde, müsilaj gibi ekolojilk bir felaketin kapıda beklediğini söyleyen Özhaseki, "Marmara her gün biraz daha kirlenip bozulmaya devam ediyor" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Marmara Denizi Eylem Planı'nın doğru ve kararlı bir şekilde uygulanmaması durumunda müsilaj gibi ekolojilk bir felaketin kapıda beklediğini söyleyerek, "Marmara her gün biraz daha kirlenip bozulmaya devam ediyor" dedi.

Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde gerçekleşen Marmara Deniz Eylem Planı Koordinasyon Kurulu 4. Toplantısı öncesinde basın mensuplarına açıklamada bulundu.

"BAZI TEHDİTLERDEN KURTULMA ŞANSIMIZ NE YAZIK Kİ YOK"

Bugüne kadar yürüttükleri çalışmalara değinen Özhaseki, şöyle konuştu: "2021 yılından bu yana yürüttüğümüz çalışmalara baktığımızda Marmara'nın geleceğinin koruma altına alınması adına 21 bilim insanımızın katılımıyla bilim ve teknik kurulu oluşturuldu. Marmara Denizi'nin çevresel durumunu iyileştirmek ve müsilajın tekrarını önlemek için 2021-24 Marmara Denizi Bütünleşik Stratejik Planı hazırlandı. Ayrı bir kararla Marmara Denizi'ni özel çevre koruma bölgesi ilan ettik. Hocalarımızın hazırlamış olduğu 22 maddelik bir eylem planımız vardı. Bunun 14 tanesi kirlilik yükünün azaltılmasıyla ilgili. Kirlilik yükünü azaltmadan müsilaj ve bazı tehditlerden kurtulma şansımız ne yazık ki yok. Çünkü müsilaj nihayetinde bir sonuç. Eğer eylem planımız doğru ve kararlı bir şekilde uygulanmazsa, müsilaj gibi ekolojik bir felaket kapıda bekliyor. Marmara her gün biraz daha kirlenip bozulmaya devam ediyor. Başta balık türleri olmak üzere ekocanlılık gittikçe azalıyor ve zayıflıyor."