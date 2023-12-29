Bakan Özhaseki: İstanbul'da 12 yerde rezerv alan belirledik

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, kentsel dönüşüm ve rezerv alanlarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Özhaseki, "İstanbul’da 12 yerde rezerv alan belirledik. Birisinin çevresinde Esenler, Eyüp var. Birisi Tuzla civarında" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, tartışılan rezerv alanları, deprem konutları, TOKİ evleri gibi konularla ilgili açıklamalarda bulundu.

CNN Türk’te katıldığı programda İstanbul'da kentsel dönüşüm çalışmalarına dair konuşan Bakan Özhaseki, İstanbul'da 350 bin 400 konutun dönüşeceğini söyledi.

İstanbul'da mera alanı diye geçen, orman vasfını yitirmiş arazilerin olduğu 12 yerin rezerv alanı olarak belirlendiğini belirten Özhaseki, "Buralarda yapacağımız hazır 450-500 bin konut olacak. Birisinin çevresinde Esenler, Eyüp var. Birisi Tuzla civarında. İlk etapta en riskli alanları buraya taşıyacağız. 1 milyona yakın konut yapacağız. Birkaç yıla bunları bitiririz biz. Kimseyi evinden etmek gibi bir derdimiz yok, tek derdimiz İstanbul'u depreme hazırlamak" dedi.

"İSTANBUL'DA 1 BUÇUK MİLYON RİSKLİ YAPI VAR"

Özhaseki'nin açıklamalarında öne çıkanlar şöyle:

"Hocalarımın ısrarla söylediği kırılacağı söylenen yerler var. Eğer 500 yıllık bir arayla oluyorsa bu depremler, süre dolmuş gözüküyor. İnsanoğlunun burada yapması gereken, konutlarını iş yerleri sağlamlaştırmak. Bundan başka hiçbir yolumuz yok. İstanbul'da 1 buçuk milyon riskli yapı var. En riskli olanların sayısı 600 bin ve acil dönüştürülmesi gerekiyor. Biz yeni düzenleme ile beraber eğer vatandaşların yarısından bir fazlası istiyorsa dönüşümü yapıyoruz.

Yarısı bizden kampanyasını başlattık. Destek paketi açıkladık. İstanbul'da rüzgarda yıkılacak evler var. 100 bin lira sana para verelim diyoruz, çık evini bul. 10 sene boyunca 1 sene faizsiz 5 bin 500 lira ile başlayacak. Şu ana kadar bize 1 milyon 230 bin kişi başvurdu. 71 bin kişi binada hepsi anlaşmış, hemen başlayın dönüşüme dedik. 3 yıllık bir kampanya. İstanbul'a özel kentsel dönüşüm birimi kurduk."

YERİNDE DÖNÜŞÜM İÇİN 1,5 MİLYON LİRALIK DESTEK PAKETİ

Rezerv alanlarda 207 bin konutun inşa edileceğini, şehir merkezlerine açılan ana caddelerin inşasına ve yaklaşık 50 bin çelik köy evi yapımına da başlandığını aktaran Özhaseki, inşaatların başladıktan en fazla 8- 10 ay ya da 1 yıl sonra teslim edilebilir hale geleceğini söyledi.

Rezerv alanına gitmek istemeyen, zemini uygun alanda kendi inşaatını yapmak isteyen depremzedelere destek verilen Yerinde Dönüşüm Projesi'ne de değinen Özhaseki, "Kampanya neticesinde şu ana kadar Türkiye genelinde 253 bin vatandaşımız müracaat etti. 1,5 milyon liralık destek paketi var. 253 bin vatandaş da 'Evet siz beni destekleyin ben evimi yaparım' dedi. Bu kırsalda da şehir merkezindeki katlı konutlarda da var. Hatay'da gerek iş yerleri gerekse konutlar için başvuru 100 binden fazla" diye konuştu.