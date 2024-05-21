Bakan Özhaseki: Sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz

Bakan Mehmet Özhaseki, sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini gördüklerini belirterek, "Hukuk dışı yapıları, mevzuata aykırı tüm uygulamaları yani bütün kaçak yapıları yıkacağız" dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Kabine Toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtladı.

"Sahillerdeki kaçak yapı ve işgallere" ilişkin soru üzerine Özhaseki, "Şu anda bir çalışma yapıyoruz. Artvin'den Hatay'a doğru bir hilal çizin, bütün kıyıları denetliyoruz. Mafyavari tutumlarla sahil şeritlerinde bazı bölgelerin işgal edildiğini görüyoruz. Buna izin vermeyeceğiz. Hukuk dışı yapıları, mevzuata aykırı tüm uygulamaları yani bütün kaçak yapıları yıkacağız" yanıtını verdi.

"ALO İHBAR HATTI" KURULACAK

Gelecek süreçte yapılacak çalışmalara ilişkin bilgi veren Özhaseki, şunları kaydetti:

"Şimdi bir de 'alo ihbar hattı' kuracağız orada. Vatandaş diyecek ki 'bizim burada denize ulaşmamızı şunlar engelliyor.' Türkiye bir hukuk devletidir. Hukukun üstünde bir güç, Türk devletinin üstünde bir güç yoktur. Aksini düşünüp kaçak yapılar işletenlere hukuk ile cevap vereceğiz. Tüm kaçak yapıları temizleyip milletimizin sahillere, plajlara rahat bir şekilde ulaşmasını sağlayacağız. Ben bunu söyledim ya bana bir sürü ihbar geldi. 'Şurada siteler kuruldu, bunlar zengin adamlar, oradan sahile inişimizi engelliyorlar.' diyor. Hiç kimse merak etmesin, devletimiz muktedirdir, üzerine düşeni yapacaktır."

Konunun temel prensiplerini, altyapısını oluşturacaklarını, yol haritasını belirleyeceklerini anlatan Özhaseki, "Yaz boyunca herkes bunlara şahit olacak" ifadelerini kullandı.

"GÖZYAŞLARINA BAKMAYACAĞIZ"

Otellerin vatandaşlara mani olmadığını, denize girenlere bir şey demediğini kaydeden Özhaseki, "Sorun orada değil. Ama asıl mesele diğer tarafta. Bir koy bulmuşlar, 3-4 kişi çökmüş oraya büfemsi bir şey koymuş. Orada ufak tefek bir şey satıyor ama bir şezlonga git otur bak kaç lira istiyor. Ailesiyle gitmiş insanlar, nasıl bu işgalcilerle muhatap olsunlar ki" diye konuştu.

Özhaseki, kimsenin hukuk dışı iş yapmasına müsaade etmeyeceklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Gözyaşlarına bakmayacağız. O yüzden oraları temizleyeceğiz. Bir kısmını Kültür ve Turizm Bakanımızla yine konuştuk, halk plajları açacaklar. Bizim tüm Türkiye'deki kıyılara bakan MÜÇEV adında bir kuruluşumuz var. Sahillerde sorumlu olduğu yerleri işletecek. Buralarda bir iki ihtiyaç mahali yapacağız tabii. Denizlerimizin kirlenmesini önleyeceğiz. Temiz tutacağız. Ondan sonra vatandaş kendi ihtiyacını görür zaten. Yediğini, içtiğini alıyor, götürüyor, getiriyor. Ticarete gerek yok orada."