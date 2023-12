Bakan Özhaseki: Türkiye'de şu anda 500'e yakın hareketli fay hattı var

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Özhaseki, Kayseri'de konuştu. Türkiye'de şu an, 500'e yakın hareketli fay hattı olduğunu kaydeden Özhaseki, "Yani her an her yerde 4, 5, 6, 7'ye kadar yükselen bir deprem olabilir" dedi. Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğunu kaydeden Özhaseki, buna rağmen ülkenin "huzur adası" olduğunu söyledi.

Güncel 30.12.2023 17:23 Giriş: 30.12.2023 17:23

Güncelleme: 30.12.2023 17:33 Kaynak: AA

A- A A+

Fotoğraf: AA

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, "500'e yakın şu anda hareketli fay hattı var Türkiye'de. Yani her an her yerde 4, 5, 6, 7'ye kadar yükselen bir deprem olabilir. Bizim bir an önce kaldığımız konutları depreme dirençli yapmamız lazım, sağlıklı yapmamız lazım, rastgele yapmamamız lazım" dedi. Kayseri'deki programları kapsamında Celal-Aysel Küçükşahin Eğitim Aile Sağlık Merkezi'nin açılışında konuşan Özhaseki, Türkiye'nin zor bir coğrafyada bulunduğuna dikkati çekti. "BİZLER ADETA HUZUR ADASIYIZ" Özhaseki, "Ağzı tatlı bir ülke yok, huzurlu ülke yok. Bombaların patlamadığı bir ortam yok. Çok şükür bizler adeta huzur adasıyız. Bu fitne odaklarının hepsini toprağa gömdük. PKK'sını, FETÖ'sünü, IŞİD'ini, DHKPC'sini, inşallah çıkamayacaklar. Ara ara canımızı yakmak için bu tür eylemler yapsalar da burunlarından fitil fitil getireceğiz onların. Bir teki bile ayakta kalmayıncaya kadar savaşa devam edeceğiz. Bundan hiç endişeniz olmasın. Bunlar yerli değiller" diye konuştu. Türkiye topraklarının yüzde 66'sının, nüfusun da yüzde 70'ten fazlasının birinci ve ikinci derecede deprem bölgesinde yaşadığını aktaran Özhaseki, hem İstanbul'u hem de diğer şehirleri depreme daha dayanıklı hale getirebilmek için büyük çaba içerisinde olduklarını savundu. Özhaseki, şunları kaydetti: "Kentsel Dönüşüm Başkanlığını kurduk. İstanbul'da kötü niyetlilerin özellikle önümüzü kestiği ne kadar madde varsa tek tek ele alıp onları aştık. Şimdi hızlı bir vaziyette birçok kentimizi depreme hazır hale getireceğiz, bundan başka çaremiz yok bizim zaten. Fakat iyi niyetli insanların dualarını büyük oranda aldığımız gibi ufak tefek de olsa aradaki, temelinde örgüt olan fakat vatandaşları tahrik ederek sokağa dökmeye çalışan grupları da görüyoruz, bunların da farkındayız. Çukur eylemleri sırasında benim ilk bakanlığımdı, teröristlerin yaktığı, yıktığı evleri yapmak için ömrümde ilk defa Cizre'ye gittim, Sur'a, Nusaybin'e gittim, İdil, Silopi, Yüksekova, hepsine gittim. Orada evleri yaparken karşıma çıkanlar o PKK'lılardı, onların siyasi uzantılarıydı, sivil uzantılarıydı. Orada bizim yaptığımız evlere karşı çıktılar, evleri bitirdik, vatandaşa dağıttığımıza karşı çıktılar. 'Eğer gider, oradan, TC'den affedersiniz, ev alırsanız size gösteririz' diye tehdit ettiler." Deprem araştırması: Oturduğu konuta güvenmeyenlerin sayısı arttı Erdoğan, İstanbul'un 'kentsel dönüşüm' planını açıkladı: Yıkım programı başlıyor