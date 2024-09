Bakan sermayeye sözünü tutuyor

EKONOMİ SERVİSİ

İktidarın İş Kanunu ve emeklilik sistemi üzerindeki planları, yeni yasama yılı yaklaştıkça gündeme gelmeye devam ediyor.

İşverenlerden talep toplamaya devam eden ve hem çalışma yaşamında hem de emeklilik döneminde hak kayıplarına neden olacak düzenlemelere hazırlanan iktidarın çalışmaları 1 Ekim’den itibaren hızlanacak.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, İş Kanunu'nda yapılması planlanan değişiklikleri anlattı. Işıkhan, Bilecik’te Bozüyük Ticaret Odası’nın düzenlediği ‘İş İnsalarıyla Buluşma’ toplantısında konuştu. Bakan, İş Kanunu’nda planladıkları düzenlemeleri ‘güçlendirme’ diyerek anlattı. Işıkhan, “Şu an İş Kanunumuzu güçlendirme, revize etme sürecindeyiz. Mevzuatı daha da güçlendirip, çalışma barışına, sosyal diyalog, istihdam ve işgücü piyasası gidişatına olumlu yönde katkı sağlayarak Türkiye’nin çalışma hayatını yüzyıllık vizyonumuza yakışır hale getireceğiz” diye konuştu. Bakan, emek düşmanı değişiklikleri anlatırken önceliklerini de ‘Yatırımcı, işveren, çalışan’ diyerek sıralamış oldu. Işıkhan, işverenlerden talep toplamaya devam edeceklerini anlatarak “Bizler her zaman sizlerin yanında olduk. Siz yeter ki çalışın, üretin ve istihdam sağlayın. Bugüne kadar, şartlar müsaade ettiği ölçüde vermiş olduğumuz her sözü tuttuk. Bütün imkânları yatırımcımız, işverenimiz, çalışanımız için seferber ettik. Etmeye de devam ediyoruz” diye konuştu.

Işıkhan, güvencesiz ve esnek çalışmayı bir kez daha ‘Müjde’ diyerek duyurdu. Hedefte ise gençler var. Işıkhan, “İşgücü Uyum Programı' adında yeni bir sistemi açıkladık. Özellikle ev hayatı ile iş hayatını uyumlaştırmada sıkıntı yaşayan vatandaşlarımıza yönelik, kendilerini çalışma hayatına katmayı hedefleyen, niteliği itibariyle tarihimizde ilk kez uygulanan bir modeli hayata geçirdik. Böylece, üniversite öğrencileri esnek ve part time çalışabileceklerdir” dedi.

Öte yandan, çalışma yaşamında güvenceleri ortadan kaldırmayı planlayan iktidarın, emeklilik sistemi ile ilgili tasarısı da netleşiyor. Orta Vadeli Program’da yer alan ve emeklilik sistemini özelleştirerek kıdem tazminatı güvencesini ortadan kaldıran Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi (TES), yeni yasama yılında AKP’nin gündeminde yer alacak. AKP Grup Başkanı Abdullah Güler, “Emeklilik sistemine yönelik daha dengeli, aylık bağlama oranlarından tutun da prim miktarına, prim süresine, emeklilik yaşına kadar daha sürdürülebilir bir sistemi inşa etmemiz lazım” diye konuşarak çalışmaların yılbaşında başlayacağını duyurdu. Güler, 2024 ile 2025'te emekli olacaklara bağlanacak aylıklarda oluşan yüzde 30’ları bulan farklara ilişkin de konuştu. Güler, “Şu anda elimizde buna dair veri yok” dedi.