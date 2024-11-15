Bakan Şimşek: Asgari ücretle ilgili yorum yapmam doğru olmaz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi.

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