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Bakan Şimşek: Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını erteliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paketin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını duyurdu.

Ekonomi
  • 13.06.2024 19:32
  • Giriş: 13.06.2024 19:32
  • Güncelleme: 13.06.2024 19:37
Kaynak: ANKA
Bakan Şimşek: Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını erteliyoruz
AA

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz" açıklamasında bulundu. 

Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamayla vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paketin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını açıkladı. Şimşek ayrıca, ilgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının yeniden değerlendirilmek üzere bir süreliğine ertelendiğini bildirdi.

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