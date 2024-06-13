Bakan Şimşek: Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını erteliyoruz

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paketin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını duyurdu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir süreliğine erteliyoruz" açıklamasında bulundu.

Vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paket yakın zamanda TBMM’ye sunulacak.



İlgili tüm taraflardan gelen geribildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasını yeniden değerlendirmek üzere bir… — Mehmet Simsek (@memetsimsek) June 13, 2024

Mehmet Şimşek, X hesabından yaptığı açıklamayla vergide etkinliği ve adaleti artırmaya, kayıt dışılığı azaltmaya yönelik vergisel düzenlemeleri içeren paketin yakın zamanda TBMM'ye sunulacağını açıkladı. Şimşek ayrıca, ilgili tüm taraflardan gelen geri bildirimler doğrultusunda borsaya yönelik taslak vergi çalışmasının yeniden değerlendirilmek üzere bir süreliğine ertelendiğini bildirdi.