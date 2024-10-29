Bakan Şimşek: En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad’da 8'inci kez düzenlenen "Future Investment Initiative Konferansı" kapsamında "Politika Yapıcılar Kurulu: Liderler Temkinli Olmak Yerine İyimserlik Sunabilir mi?" başlıklı panelde konuştu.

Türk ekonomisinin küresel ticaretteki parçalanmalara karşı dirençli olduğunu savunan Şimşek, "Dünya genelinde yaklaşık 54 ülkeyle serbest ticaret anlaşmamız var, ihracatımızın yaklaşık yüzde 60'ını bu ülkelere yapıyoruz. Ticaretteki parçalanma gerçek bir risk ancak biz yakın ve dost coğrafyalardaki tedarik trendlerinden faydalanma eğilimindeyiz. Dolayısıyla parçalanma bir risk olsa da bu riske karşı daha dayanıklıyız" diye konuştu.

"ENLFASYON DÜŞÜYOR"

Şimşek, Türkiye ekonomisindeki gelişmelere dikkati çekerek, "En kötüsü geride kaldı, enflasyon düşüyor, sıkı maliye ve para politikası sayesinde düşmeye devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin pek çok makroekonomik zorluğun üstesinden geldiğini öne süren Şimşek, "Merkez Bankası rezervleri 1,5 yıl içinde 100 milyar dolar arttı" ifadesini kullandı.

Türkiye’nin enflasyonla mücadele ederken büyüme sorunu yaşamadığını belirten Şimşek, ülkede son 20 yılda büyüme oranının ortalama yüzde 5'in üzerinde olduğunu kaydetti.