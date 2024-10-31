Bakan Şimşek: Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon beklentisi ile ilgili açıklama yaptı.

Sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Şimşek, "Enflasyon beklentileri toplumun her kesiminde iyileşiyor" iddiasında bulundu.

Şimşek, "Dezenflasyon sürecinin de etkisiyle 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentisi son beş ayda hanehalkında 8,9 puan, reel sektörde 6,5 puan ve piyasa katılımcılarında 5,8 puan geriledi" dedi.

Bakan Şimşek, "Kararlılıkla uyguladığımız programımızla enflasyon görünümü ve beklentilerdeki olumlu seyir devam edecek" ifadelerini kullandı.