Bakan Şimşek: Hedefimiz enflasyonu 2 sene sonra tek haneye düşürmek

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Batman Üniversitesi’nde düzenlenen ‘Küresel meydan okumalar ve Türkiye’ konulu konferansa katıldı. Şimşek, “Kişi başı gelirde ortalama yıllık artış GAP bölgesine ve Doğu Anadolu Projesinin olduğu illerde çok daha hızlı. Bence ‘Terörsüz Türkiye’ ile birlikte kişi başına gelir, GAP ve DAP bölgesinde Türkiye ortalamasının iki katına çıkacak. Ve arayı hızla kapatacak. Nasıl ki biz Avrupa ile arayı kapatıyorsak, Doğu ve Güneydoğu da Türkiye'nin gelişmiş bölgeleri ile arayı kapatacak” dedi.

Bakan Şimşek, “Batman Üniversitesi'nin bana layık gördüğü Fahri doktora benim için sadece bir unvan değil, çok özel ve büyük anlam ve değer taşıyan bir törendir. Aslında okuryazar olmayan, geçimlik tarımla uğraşan Batmanlı bir ailenin en küçük evladı olarak tabii ki gurur duyuyorum. Çok mutlu oldum. Memnuniyetle Batman'la bağımı çok daha pekiştirecek bu unvanı kabul ediyorum” dedi.

‘HEDEFİMİZ, ENFLASYONU GELECEK SENE YÜZDE 20'NİN ALTINA, BİR SONRAKİ SENEDE TEK HANEYE DÜŞÜRMEK’

Bütçe açığının kapatıldığını ifade eden Bakan Şimşek, 2026’da enflasyonun yüzde 20’nin altına, sonraki yıl da tek haneye düşürmeyi hedeflediklerini belirterek, şöyle konuştu:

“Enflasyonun düşmesiyle birlikte Türkiye çok büyük bir çıkış yaşayacak. Neden? Gidin bakın enflasyonun düşük olduğu dönemlerde Türkiye yüzde 6 civarı büyümüş. Konut arzını artırıyoruz, gıda arzını artıracak adımlar atıyoruz. Yani arz yönlü tedbirlerle de enflasyonla mücadele ediyoruz. Küresel koşullarda daha elverişli hale geldi. Doların zayıf olması, bizim ülkemizin lehine çünkü biz hammaddeyi dolarla alıyoruz. Ağırlıklı olarak nihai malı Euro cinsinden Avrupa'ya satıyoruz. Dolayısıyla Euro'nun değer kazanması dolara karşı bizim lehimizedir. Düşük petrol fiyatı, petrol fiyatları son yıllarda düşüyor. O da bizim lehimize. Çünkü biz büyük ithalatçıyız. Enflasyon 2022'de yüzde 85'le zirveyi bulmuş yüzde 64'le yılı kapatmış, 2023'de programın ilk dönemi enflasyon aynı düzeyde kalmış. Sonra geçen sene yüzde 44'e düştü. Şimdi yüzde 31'e hedefimiz gelecek sene yüzde 20'nin altına, bir sonraki senede tek haneye düşürmek. Bütçede bir disiplini yakaladık. Detaya girmeyeceğim ama bütçe açığımız uzun süre düşüktü milli gelire oranla. Deprem nedeniyle 90 milyar dolar para harcadık şimdiye kadar. Ve o bütçe açığımızı artırdı ama tedbir aldık. Şimdi bütçe açığını da düşürüyoruz.”