Bakan Şimşek: "İstihdam mayıs ayında 273 bin kişi arttı"

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istihdamın mayıs ayında 273 bin kişi arttığını, son 12 aylık artışın ise 1,3 milyona ulaştığını bildirdi. Bakan Şimşek, işsizlik oranının 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8,4'e gerilediğini belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, istihdamın mayıs ayında 273 bin kişi arttığını, son 12 aylık artışın ise 1,3 milyona ulaştığını bildirdi. Bakan Şimşek, işsizlik oranının 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8,4'e gerilediğini belirtti.

Bakan Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "İşgücü piyasasındaki olumlu seyir sürüyor. Mevsimsel düzeltilmiş verilere göre, istihdam mayıs ayında 273 bin kişi arttı, son 12 aylık artış ise 1,3 milyona ulaştı. ⁠İşgücüne katılım oranı yüzde 54,5 ile tarihi yüksek seviyeye çıktı. ⁠İşsizlik oranı 2012 yılı Kasım ayından sonraki en düşük seviye olan yüzde 8,4'e geriledi. Programımızın nihai amacı sürdürülebilir yüksek ve kapsayıcı büyüme ile kalıcı refah artışıdır. Kararlılıkla uyguladığımız programla enflasyonu düşüreceğiz ve gelir dağılımını iyileştireceğiz" ifadelerini kullandı.