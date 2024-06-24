Bakan Şimşek'le görüşen CHP'li Karatepe: Değişim iradesi olmadığını gördük

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşmesinde nelerin konuşulduğunu açıkladı. 'Asgari ücrete ara zam, emekli aylıkların artırılması, tarımsal destek ve vergide adalet' başlıklarıyla 4 ana talebi ilettiklerini belirten Karatepe, "4 saatin sonunda acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişim iradesi olmadığını gördük" ifadelerini kullandı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Yalçın Karatepe, CHP Genel Merkezi'nde Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile yaptığı görüşmeye ilişkin basın toplantısı düzenledi.

Görüşme için Mehmet Şimşek'e teşekkür eden Karatepe, görüşmede 4 ana talebi ilettiklerini kaydetti: "Asgari ücrete ara zam, emekli aylıklarına ciddi şekilde artış yapılması, tarımsal desteklerin artırılarak Tarım Kanunu'nun öngördüğü şekilde yüzde 1 oranında çiftçilere ödenmesi, bu kapsamda çay ve buğday fiyatlarının güncellenmesi ve dördüncü olarak da ekonomide önemli sorunlardan birisi olarak gördüğümüz vergide adaletsizliğin giderilmesi..."

"ASGARİ ÜCRETE ARTIŞ ZORUNLU"

Karatepe, açıklamasında, "Enflasyonun bu kadar yüksek seyrettiği bir dönemde asgari ücrete yılın ikinci yarısında zam yapılmamasını şiddetle reddettik. Bizim buna razı olmamız mümkün değil. Yılın ilk 5 ayında gerçekleşen yüzde 22,5'luk enflasyon haziran ayında çıkacak enflasyonu düşündüğümüzde neredeyse asgari ücretin satın alma gücü ilk 6 ayda 4'te 1 oranında azalacağını biliyoruz. Dolayısıyla asgari ücrete bir artışın yapılmasının zorunlu olduğunu ifade ettik" diye konuştu.

EMEKLİ AYLIKLARI İÇİN ZAM TALEBİ

Emekli aylıklarının artırılması için de talepte bulunduklarını kaydeden Karatepe, şunları söyledi: "Benzer şekilde emekli aylıklarında artış yapılmasının zorunlu olduğunu ilettik. Yasadan gelen enflasyon kadar artışı yapmak zorunda olsalar da biz bunun yeterli olmadığını, bunun üzerinde bir artış yapılmasını, 'refah payı' olarak adlandırabileceğimiz için örneğin ilk çeyrekte ortaya çıkan büyüme rakamı kadar bir ilave artışın yapılması gerektiğini söyledik. Ancak memur emeklisi için durumun çok daha olumsuz olduğunu ifade ettik."

"DURUM MEMUR EMEKLİLERİ AÇISINDA DAHA OLUMSUZ"

Durumun memur emeklileri açısından çok daha olumsuz olduğunu ifade ettiklerini söyleyen Karatepe, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Memur emekli aylıklarındaki artış; enflasyon farkı artı sözleşmeden gelen diye bir ifade kullanılıyor biliyorsunuz. Yılın ilk yarısında sözleşmeden gelen kısım, ilk 6 ayda ortaya çıkacak enflasyon verisinden düşüldükten sonra, ikinci 6 aylık döneme gelen döneme gelen sözleşme farkı eklenecek. Böyle bir uygulamanın yapılması durumunda memur emeklilerinin alacağı ücret artışı yüzde 20 seviyesinde kalacaktır. Bunun yetersiz olduğunu ifade etmek isterim."

"ÇİFTÇİLERE GEREKEN DESTEK SAĞLANMADI"

Tarımsal destekler konusunda çiftçilere gereken desteğin sağlanmadığını vurgulayan Karatepe, "Görüşmeye gitmeden önce hesaplamasını yaptık. 89,6 milyar dolarlık desteğin çiftçilerimize sağlanmadığını görüyoruz 2006'dan bu güne. Desteklerin verilmediği dönemde Türkiye'nin tarımsal ithalata harcadığı paranın ne kadar olduğuna ilişkin verileri sayın Bakan'ın dikkatine sunduk" ifadelerini kullandı.

"VERGİ SİSTEMİ ADALETLİ DEĞİL"

Vergide adalet konusuna dikkat çektiklerini bahseden Karatepe, "Vergide adaletin sağlanması, insanların ekonomik güçleriyle orantılı olarak vergi ödemesini konusundaki görüşlerimizi de paylaştık. Bugün Türkiye'de vergi sisteminin adaletin olmadığını, aslında ödenen vergilerin ekonomik güçle ilişkili olmadığını, özellikle düşük gelirli vatandaşların üzerindeki vergi yükünün çok ağır olduğunu ifade ettik. Bu çerçevede sayın Bakan'a düzenleme yapılması konusunda bazı önerilerde bulunduk" ifadelerini kullandı.

Karatepe, en düşük gelir grubundan her ay 2 milyar lira vergi alındığını belirterek, "Bunun kabul edilemez olduğunu dile getirdik" diye konuştu.

TÜİK VERİLERİ İÇİN ÖNERİ

Bakan Şimşek'e TÜİK verileri için önerilerde bulunduklarını kaydeden Karatepe, şunları söyledi:

"TÜİK verilerine yönelik şüphelerin ortadan kalkmasını istiyorsanız bağımsız bir 'danışma kurulu' ya da 'hakem kurulu' gibi akademisyenlerden, konunun uzmanlarından bir heyet oluşturup bunlar TÜİK verilerini şeffaf bir şekilde incelesinler ve tereddütlerin ortadan kalkması için yardımcı olsunlar."

ASGARİ ÜCRET SORUSUNA YANIT

Yalçın Karatepe, açıklamalarının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Asgari ücrete ve emekli aylıklarına zam yapılması talebine Mehmet Şimşek'in ne tepki verdiği sorulan Karatepe, "Asgari ücretin artırılacağı konusunda bir izlenim edinmedim. 'Artırmayacağız' da demedi ama benim edindiğim izlenim asgari ücretin artırılması konusunda bir irade oluşmadığı yönünde. Ama ben bunun bir zorunluluk olduğunu ve artırılması gerektiğini ifade ettim" yanıtını verdi.

"DEĞİŞİM İRADESİ YOK"

Asgari ücrete ve emekliye zam talebini ilettiklerini belirten Karatepe, "Ancak 4 saatin sonunda acı reçeteyi yine vatandaşa çıkaran anlayışlarında bir değişim iradesi olmadığını gördük" diye konuştu.