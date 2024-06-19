Bakan Şimşek Londra'ya gitti: Yatırımcı toplantılarına katılacak

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, yatırımcı toplantılarına katılmak için Londra'ya gitti. Şimşek, bugün başlayacak temaslarında portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşlarıyla bir araya gelecek.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, yurt dışındaki yatırımcı toplantılarını İngiltere'nin başkenti Londra ile sürdürüyor.

Bakanlıktan edinilen bilgilere göre Şimşek, Ekim 2023'teki ziyaretinin ardından yeniden Londra'da yatırımcı toplantılarına katılacak. Şimşek'in bugün başlayacak Londra temasları, cuma gününe kadar devam edecek.

EKONOMİDEKİ SON DÖNEMİ ANLATACAK

Yatırım bankaları JP Morgan, Deutsche Bank ve Dome Group tarafından organize edilen toplantılar kapsamında Şimşek, yüzlerce yatırımcıyla buluşacak.

Şimşek, toplantılarda portföy yatırımcıları, başlıca küresel yatırım fonları ve kredi derecelendirme kuruluşları ile bir araya gelecek.

Ayrıca düşünce kuruluşlarından olan Chatham House'un Londra Konferansı'na katılıp, buradaki katılımcılara Türkiye ekonomisindeki son dönem gelişmeleri ve ekonomi programını anlatacak.