Bakan Şimşek'ten Bahçeli açıklaması: Verdiği destek çok kıymetli

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekonomiye dair değerlendirmelerine ilişkin, "MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin ekonomi programına verdiği desteğin çok kıymetli olduğunu söyledi.

Bahçeli, partisinin Genel Merkezi'nde düzenlediği basın toplantısında ekonomiye dair, "Dezenflasyon süreci her geçen gün etkisini göstermektedir. Kredi derecelendirme şirketlerinin ekonomi ivmesini teyit etmesi sevindirici gelişmedir" dedi.

"Türkiye ekonomisi umut uyandıran bir yükseliş kulvarındadır" diyen Bahçeli, "Ekonomi en kötü senaryoların engellemelerine takılmadan hızla ilerleme kaydetmektedir" ifadelerini kullandı.

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Bahçeli'nin sözlerini değerlendirdi.

"Cumhur ittifakının değerli ortağı MHP Genel Başkanı Sayın Devlet Bahçeli’nin ekonomi programımıza verdikleri destek çok kıymetlidir" diyen Şimşek, şunları kaydetti: "Siyasi istikrarla birlikte rasyonel politikaların kararlılıkla uygulanması başarıyı getiriyor."