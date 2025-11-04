Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: 1-2 aylık yavaşlama bunlar normaldir

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) tarafından düzenlenen "Sermaye Piyasaları Kongresi"ne katıldı.

Burada ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulunan Mehmet Şimşek, enflasyon ile ilgili mesaj verdi.

"Bakın enflasyonda bir düşüş var" diyen Şimşek, "Kim ne derse desin, 1-2 aylık yavaşlama bunlar normaldir. Hiçbir zaman lineer gitmiyor. Gerçek hayatta iniş çıkışlar oluyor. Önemli olan trendin kalıcı olarak ne yöne gittiğidir" ifadelerini kullandı.

Enflasyonda kuraklık ve zirai don kaynaklı geçici bir şok yaşandığını savunan Şimşek, şu anda gıda enflasyonunun 20 yıllık ortalamanın çok üzerinde seyrettiğini söyledi.

Şimşek, "Bu sene enflasyon niye 20'li rakamlar değil de 30 civarında bir rakamda kalacak diye sorarsanız önemli faktörlerden bir tanesi yaşadığımız kuraklık ve zirai don kaynaklı gıda enflasyon şoku diyebiliriz" açıklamasında bulundu.