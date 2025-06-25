Bakan Şimşek'ten enflasyon açıklaması: Ataleti kırılıyor

Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan enflasyon beklenti anketi sonuçlarını değerlendirdi. Bakan Şimşek, enflasyon politikasının etkili ve kararlı olarak yoluna devam ettiğini söyleyerek, petrol fiyatlarındaki düşüşün de enflasyonu düşürmede pozitif etki sağlayacağını söyledi.

"ENFLASYONU DÜŞÜRMEDE KARARLIYIZ"

Şimşek'in sosyal paylaşım sitesi X'te yaptığı değerlendirme şöyle:

"Haziranda enflasyon beklentileri tüm kesimlerde geriledi. Hanehalkının 12 ay sonrası enflasyon beklentisi bir önceki aya göre 7 puan, geçen yılın aynı dönemine göre 19 puan azaldı. Reel sektör ve piyasa katılımcılarının enflasyon beklentilerinde de düşüş devam etti. Hanehalkı ile piyasa beklentileri arasındaki farkın yaklaşık 6 yılın en düşük seviyesine inmesi, enflasyon ataletinin kırılması açısından önemli bir gelişmedir. Beklentilerdeki bu iyileşme uyguladığımız programın etkili ve kararlı adımlarla hedefine doğru ilerlediğini gösteriyor. Jeopolitik gerginliklerin azalmasıyla petrol fiyatları geriliyor. Enflasyondaki düşüşün devam etmesiyle yurtiçi finansal koşullar reel sektör için daha destekleyici hale gelecektir."