Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Mayıs ayında en yüksek seviyeye ulaşacak
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon ile ilgili, "Mayıs ayında yıllık enflasyonun en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde hızla gerilemesini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Merkez Bankası'nın mayıs ayı Piyasa Katılımcıları Anketi'nin sonuçları hakkında değerlendirmelerde bulundu.
Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Programımızın olumlu sonuçları enflasyon beklentilerine de yansıyor. Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklenti ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 oldu" dedi.
"Beklentilerdeki iyileşme, enflasyon ataletinin kırılmasında ve kalıcı fiyat istikrarının sağlanmasında çok önemli" diyen Şimşek, "Mayıs ayında yıllık enflasyonun en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde hızla gerilemesini bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
Bakan Şimşek, "Enflasyon gerçekleşmeleri de beklentileri etkiliyor, dezenflasyon sürecinin başlamasıyla beklentiler hedefimize daha hızlı yakınsayacaktır. Hedefimize ulaşmakta kararlıyız" değerlendirmesinde bulundu.
Programımızın olumlu sonuçları enflasyon beklentilerine de yansıyor.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) May 17, 2024
Yıl sonu enflasyon beklentisinde gerileme devam ederken, 12 ay sonrası beklenti ekim ayına kıyasla 12,1 puan azalarak yüzde 33,2 oldu.
Beklentilerdeki iyileşme, enflasyon ataletinin kırılmasında ve kalıcı… pic.twitter.com/cSuTtGCEMc