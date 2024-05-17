Bakan Şimşek'ten 'enflasyon' açıklaması: Mayıs ayında en yüksek seviyeye ulaşacak

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, enflasyon ile ilgili, "Mayıs ayında yıllık enflasyonun en yüksek seviyesine ulaştıktan sonra yılın kalan döneminde hızla gerilemesini bekliyoruz" değerlendirmesini yaptı.

Ekonomi 17.05.2024 11:22 Giriş: 17.05.2024 11:22

Güncelleme: 17.05.2024 11:31 Kaynak: Haber Merkezi

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