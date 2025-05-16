Bakan Şimşek'ten 'fotoğraf' açıklaması: ‘İhale kralı’ olarak lanse edilen şahısla ticari ortaklığım yok

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, kamuoyunda 'ihale kralı' olarak adlandırılan Selman Reşitoğlu ile fotoğraflarının sosyal medyada ortaya çıkması ile ilgili açıklama yaptı.

'İHALE KRALI İLE BAĞIM YOK'

"Sosyal medyada ‘ihale kralı’ olarak lanse edilen şahısla herhangi bir ticari ortaklığım yoktur" diyen Mehmet Şimşek, "Söz konusu kişiyle aynı karede yer aldığım görseller bakanlık görevinde olmadığım dönemde Londra ve Batman’da çekilmiştir" dedi.

'SADECE KONUT ALMAK İÇİN ŞİRKET KURDUK'

Şimşek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bakan olmadığım Ağustos 2021’de İngiltere’de yalnızca konut alımı amacıyla Abdurrahman Reşitoğlu ile ortak kurulan şirketin başka herhangi bir ticari faaliyeti yoktur. Yalnızca konut alımı amacıyla ortak kurulan şirketin başka herhangi varlığı da yoktur. Söz konusu konut, Bakan olduğum 3 Haziran 2023 tarihli mal beyanımda yer almıştır. Sadece birkaç fotoğraf ve edindiğim bir konut üzerinden ihalelere karışmışım gibi yapılan gerçek dışı haberleri kınıyorum. Tüm bu mesnetsiz iddialar, şahsımı ve başarıyla uygulamakta olduğumuz programı hedef alan bir itibar suikast teşebbüsüdür. Bu çabalar başarısız kalmaya mahkumdur. Bu haber görünümlü senaryolar üzerinden itibarıma verilmeye çalışılan zararın tazmini için her türlü hukuki hakkım saklıdır."