Bakan Şimşek'ten iddialara yanıt: Londra'da ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Sözcü gazetesinde yer alan haber ile ilgili açıklama yaptı.

Sözcü gazetesi, "Şimşek'in masasındaki kişi suç örgütü liderinin ortağı çıktı" başlıklı haberinde, "Bakan Mehmet Şimşek'in Londra'da poz verdiği kişilerden biri, İstanbul'daki Belediye operasyonlarında suç örgütü lideri olduğu iddiasıyla tutuklanan Aziz İhsan Aktaş'ın ortağı Gürkan Dölekli çıktı" iddiasında bulundu.

Mehmet Şimşek, haber üzerine sosyal medya hesabından yazılı açıklama yaptı.

"Bir gazete Bakan olmadığım döneme ilişkin tek bir fotoğraf ile bugün manşetten zorlama bir haber yapmıştır" iddiasında bulunan Şimşek, "Daha önce de ifade ettiğim gibi, Batmanlı hemşerimle Londra’da ziyaretime gelmiş kişiyi tanımıyorum. Hayatımda ilk kez gördüğüm kişilerin geçmişlerini ve geleceklerini bilmem imkânsızdır. Masamıza oturan veya fotoğraf çektirdiğimiz kişilerle irtibatlı olduğumuz iddiası ise akıl dışıdır" ifadelerini kullandı.

Şimşek, şunları söyledi: "Ekonomi programımız her zorluğun üstesinden gelip başarılı şekilde sürmektedir. Görevimizi hakkıyla yürüttükçe bu saldırıların devam etmesine de, bu mesnetsiz iddiaların zamanlamasına da şaşırmıyoruz. Çabamız, aziz milletimizin arzuladığı huzur ve refah içindir. Akıl ve gerçek dışı saldırıların sonuca ulaşamayacağı bilinmelidir."