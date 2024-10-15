Bakan Şimşek'ten 'kredi kartı limitine vergi' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NTV yayınında gündeme ilişkin soruları yanıtladı ve açıklamalarda bulundu.

Enflasyonun arzulanan hızda düşüp düşmediğine yönelik soruya Şimşek, "Öncelikle enflasyon düşüyor. Mayıs'ta zirveye çıktı. Zirveden bu yana enflasyonda 26 puan düşüş var. Enflasyon düşüyor ve düşmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Şimşek, şöyle devam etti "Giyim ve dayanıklı mallar gibi temel mallara baktığınız zaman bunlarda enflasyon eylülde yüzde 28'e düştü. Yıllık enflasyonda bütün malları baz alırsanız, gıdayı, enerjiyi ve içecekleri koysanız bu da enflasyon eylül itibarıyla yüzde 40'a düşmüş. Manşet enflasyon baktığınızda yüzde 49 civarı. Hizmet enflasyonu düşmeye başladı fakat hizmet enflasyonu bütün dünyada katılık içeriyor."

KİRA SÖZLEŞMELERİNDE YÜZDE 120'YE YAKIN ARTIŞ

Şimşek, temmuzda kira artışında yüzde 25'lik üst limiti kaldırdıklarını anımsatarak, yenilenen kira sözleşmelerinde yüzde 120'ye yakın artış olduğunu kaydetti.

Eğitim enflasyonunda da benzer bir durum olduğunu belirten Şimşek, "Hizmetler enflasyonu zamanla gelirler politikasına daha güçlü tepkiyi verecek, biraz daha geçmiş enflasyonu baz aldığı için. Geçmiş enflasyon da şimdi düşmeye başladığı için önümüzdeki dönem buradaki katılığı kıracağız. Hizmetler enflasyonunda katılık olmasaydı, enflasyon hedefimize daha yakın olacaktık" dedi.

"ENFLASYONDA HEDEFİ TUTTURACAĞIZ"

Enflasyon hedefi ile ilgili de değerlendirmelerde bulunan Şimşek, şunları söyledi:

"Para politikasının yeniden inşası zaman aldı. Deprem ve EYT gibi faktörler nedeniyle maliye politikasında sınırlayıcı hususlar var. Buna rağmen enflasyonda düşüş başlamış ve bu düşüş devam edecek. Enflasyonda ve fiyat artışlarında yavaşlama var, bu devam edecek. Bu konuda kararlıyız, programı uygulayacağız, sonuç veriyor ve enflasyonu düşüreceğiz. Ekonomistlere sorduğumuzda 24 ay sonra enflasyonun yüzde 18 civarı olacağını söylüyorlar. Enflasyon beklentilerinde iyileşme var. Program hedeflerimiz iddialı. Dolayısıyla kredibilitemizi bu hedeflere yaklaşarak sağlayacağız. Bugün cari açıkta, bütçede birçok konuda hedefi tutturmuşuz. Enflasyonda da hedeflerimizi tutturacağız, tutturmak için ne gerekiyorsa devam edeceğiz."

Şimşek, kira artışının manşet enflasyona etkisinin ne kadar süreceğine ilişkin soruya, 12 aylık enflasyonun üzerinde yapılan sözleşmelerin olduğunu, onların bir yıl sonra denklemden çıkacağını söyleyerek yanıt verdi.

KREDİ KARTI LİMİTİNE VERGİ

AKP tarafından Meclis’e sunulan yasa teklifine göre, 100 bin TL’lik kredi kartı bulunanlardan yıllık 750 lira savunma sanayi fonu payı alınacak.

Yurttaşların tepkisini çeken teklife ilişkin açıklamalarda bulunan Şimşek, "Zor bir coğrafyadayız, caydırıcılık gücünü artırmalıyız. Savunma sanayi projelerine ek kaynak sağlamak zorundayız. Çelik Kubbe inşası, 5. nesil uçak için kaynak gerekli. Savunma projelerine kaynak gerekiyor. Savunma Sanayi fonunda ciddi şekilde para veriyoruz. Bu sene 165 milyara çıkarttık. Birçok yerden öneri alındı. Ekonomi kurmayları ile çalışıldı. Parti grubumuz bazı konuları tekrar değerlendirebilir" ifadelerini kullandı.

"Bu paket tamamen savunmaya kaynak için hazırlandı" diyen Şimşek, şunları söyledi: "Bu paket tamamen Savunma Sanayi Fonu'na gidecek. Bütçe açıklığını azaltmak için yapılmış bir paket değil. Paketin bir kuruşu bile bütçeye girmeyecek. Savunma sanayi bizim için çok önemli. Bu fona Hazine'nin herhangi bir müdahalesi yok. Eleştirilere kulaklarımızı tıkayamayız. Gelen değerlendirmeleri Meclis dikkate alır. Ben de bütçe dışı fonları ilkesel olarak doğru bulmuyorum. Ama bazı fonlar ihtiyaç."