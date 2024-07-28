Bakan Şimşek'ten 'vergi' açıklaması
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemesini içeren ve Meclis'te kabul edilen kanun teklifine ilişkin, "Bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor. Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır" dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin açıklama yaptı.
Şimşek, sosyal medya hesabındna yaptığı açıklamada, "Vergi düzenlemelerini içeren kanun Yüce Meclisimizde kabul edildi" anımsatmasında bulundu.
Düzenleme hakkında değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor" dedi.
"Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır" diyen Şimşek, "Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz" ifadelerini kullandı.
Vergi düzenlemelerini içeren kanun Yüce Meclisimizde kabul edildi.— Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 28, 2024
Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor.
Amacımız, #Çok kazanandan çok, az kazanandan #az vergi almaktır.
Vergi… https://t.co/QRKEMTA6f1