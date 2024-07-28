Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Bakan Şimşek'ten 'vergi' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemesini içeren ve Meclis'te kabul edilen kanun teklifine ilişkin, "Bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor. Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır" dedi.

Güncel
  • 28.07.2024 14:55
  • Giriş: 28.07.2024 14:55
  • Güncelleme: 28.07.2024 14:59
Kaynak: Haber Merkezi
Bakan Şimşek'ten 'vergi' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemeleri içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilmesine ilişkin açıklama yaptı.

Şimşek, sosyal medya hesabındna yaptığı açıklamada, "Vergi düzenlemelerini içeren kanun Yüce Meclisimizde kabul edildi" anımsatmasında bulundu.

Düzenleme hakkında değerlendirmelerde bulunan Şimşek, "Vergilemede adaleti ve etkinliği artırmayı, kayıt dışı ekonomiyle mücadeleyi hedefleyen bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor" dedi.

"Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır" diyen Şimşek, "Vergi gelirlerinde sağlanan iyileşmeyi vatandaşlarımızın refahı ve ülkemizin istikrarı için verimli alanlara yönlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

Bazı şirketlerin vergi ödemediği ortaya çıktı, Bakanlık yanıt verdi: Arzu ederlerse açıklama yapabilirler
BirGün'e Abone Ol