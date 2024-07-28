Bakan Şimşek'ten 'vergi' açıklaması

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, vergi düzenlemesini içeren ve Meclis'te kabul edilen kanun teklifine ilişkin, "Bu yasa vatandaşlarımıza yük getirmiyor. Amacımız, çok kazanandan çok, az kazanandan az vergi almaktır" dedi.

Güncel 28.07.2024 14:55 Giriş: 28.07.2024 14:55

Güncelleme: 28.07.2024 14:59 Kaynak: Haber Merkezi