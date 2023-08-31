Bakan Şimşek: Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık

Büyüme verilerini değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, "Uyguladığımız politikaların olumlu etkilerini görmeye başladık" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, büyüme verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Şimşek, yazılı açıklamasında, "Deprem felaketinin ekonomik etkilerini telafi etmeye çalıştığımız yılın 2. çeyreğinde ekonomimiz güçlü büyüme performansına devam etti" dedi.

Şimşek, iç ve dış talep dengesinin yeniden tesisi için tedbirler almaya ve uygulamaya devam ettiklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Kaynakların tüketimden çok yatırım, istihdam, üretim ve ihracata aktarılmasını önceliklendiriyoruz. Bu tedbirler neticesinde ekonomimizin dış şoklara karşı kırılganlığını azaltmayı hedefliyoruz. Şeffaf, tutarlı ve uluslararası normlara uygun politikalar sayesinde güvenin temin edilmesi ile öngörülebilirlik artırılacaktır. Öngörülebilirlik, sürdürülebilir büyümenin sağlanması için gereken yatırım ve istihdam artışında kritik önem taşımaktadır. Uyguladığımız politikaların makro finansal istikrar üzerindeki olumlu etkilerini görmeye başladık. Bu etkilerin kalıcı olması ve istikrarın sağlanması için gereken adımları atmaya devam edeceğiz. Dengeli ve sürdürülebilir büyüme ile sağlanacak refah artışının toplumun tüm kesimleri tarafından adil paylaşılması önceliğimizdir."

TÜİK verilerine göre Türkiye ekonomisi 2023'ün ikinci çeyreğinde yüzde 3,8 büyüdü. İkinci çeyrekte; sanayi yüzde 2,6 küçüldü, hizmetler yüzde 6,4 ve inşaat yüzde 6,2 büyüdü. İkinci çeyrekte mal ve hizmet ithalatı yüzde 20,3 artarken ihracat yüzde 9 azaldı.