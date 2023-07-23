Bakan Şimşek: Yasal düzenlemelerde uyum, FATF tarafından teyit edildi

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 'gri listede' yer almasına ilişkin, "Yasal düzenlemelerde uyum, FATF tarafından teyit edildi. Şimdi etkin uygulama zamanı" dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Türkiye'nin 'gri listede' yer almasına ilişkin açıklama yaptı.

Mehmet Şimşek, Twitter hesabından yaptıpı paylaşımda, "Yasal düzenlemelerde uyum, FATF tarafından teyit edildi. Şimdi etkin uygulama zamanı" dedi.

Şimşek, paylaşımının devamında, "Başarılı uygulamaları için İçişleri Bakanımız sn @AliYerlikaya ve Adalet Bakanımız sn @yilmaztunc’a teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Yasal düzenlemelerde uyum, FATF tarafından teyit edildi. Şimdi etkin uygulama zamanı..



Başarılı uygulamaları için İçişleri Bakanımız sn @AliYerlikaya ve Adalet Bakanımız sn @yilmaztunc’a teşekkür ederim. https://t.co/8vNOXxe2Nh — Mehmet Simsek (@memetsimsek) July 23, 2023

2019 yılında yayımlanan karşılıklı değerlendirme raporu ve sonrasında hazırlanan izleme dönemi sonrası raporla birlikte Türkiye, Ekim 2021'de "gri liste" olarak da bilinen "artırılmış izlemeye tabi ülkeler" listesine Mali Eylem Görev Gücü (FATF) tarafından dahil edildi.

FATF, hazırladığı raporda, Türkiye'nin 40 FATF standardının 39'una uyumlu olduğunu duyurmuştu.

Bakan Şimşek de konuya ilişkin, "Haziran ayı içerisinde yapmış olduğumuz duyuruda FATF standartlarına uyum kapsamında Türkiye'nin en başarılı ülkeler arasına girdiğini ortaya koyacak raporun yakın tarihte yayımlanacağını belirtmiştik. FATF tarafından paylaşılan raporda ülkemizin 40 FATF standardının 39'na uyumlu olduğu tescil edilmiştir. Bu durum kara para aklama ile terörizmin finansmanı ile mücadeleye verdiğimiz önemin açık bir tezahürüdür. Ülkemiz bu kapsamdaki çalışmalarını artırarak devam ettirmeye kararlıdır" mesajını paylaşmıştı.