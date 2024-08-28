Bakan Şimşek yurttaşı ikna edemiyor: Dar gelirli için gidişat kötü

Ekonomi Servisi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) sektörel enflasyon beklentilerini açıkladı. Yurttaşın 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi yine arttı.

Mehmet Şimşek’in ekonomi programı, krizin ağırlığını yüklenmeye mecbur bırakılan yurttaşı ikna edemedi. Geliri her geçen gün daha da eriyen yurttaşın, ekonomi yönetiminin 2025 vaatlerini gerçekçi bulmadığı bir kez daha gözler önüne serildi.

TCMB’nin anketine göre, ağustosta piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi düştü. Beklenti 1,3 puan azalarak yüzde 28,7 seviyesine geldi.

Üretim sektörlerini ifade eden reel sektör için de enflasyon beklentisinde de 1,2 puanlık düşüşe rağmen yüksek beklenti korunuyor. Reel sektör, enflasyonun 12 ay sonra yüzde 53,8 seviyesinde olmasını öngördü.

Hanehalkının enflasyon beklentisi ile piyasa katılımcıları arasında ise makas açılıyor. Yurttaşlar, enflasyonun 12 ay sonra azalmasını değil, artmasını bekliyor. Enflasyonun 1,1 puan artarak yüzde 73,1 seviyesine yükseleceği tahmin edildi.

Ekonomist Prof. Dr. Kamil Yılmaz, anket sonuçlarındaki makas farkını BirGün’e değerlendirdi. Piyasanın ekonomi programı boyunca diğer gruplara oranla daha fazla bilgilendirildiğinin altını çizen Yılmaz, bunun beklenti farkında etkili olabileceğini ifade etti. Yılmaz’a göre hanehalkının olumsuz bakışındaki ana etkenlerden biri de ağır yaşam şartları. Prof. Dr. Yılmaz, “Yurttaş bütçesini düşünüyor, hanehalkı kendi yaşadığı ekonomik gerçekliği biliyor, hissediyor. Bugün ekonomik durumunda iyileşme olmayan yurttaşın enflasyon beklentisinde gerileme olmaması bu yüzden” dedi. Bu yıl asgari ücrete temmuz ayında ara zam yapılmadığını hatırlatan Yılmaz, “Ara zam olsaydı yurttaşın bütçesi bir nebze de olsa rahatlayacaktı. Bu durum hanehalkına belki önümüzdeki günlerde iyileşme olabileceğini düşündürebilirdi” dedi. “Durum gittikçe pesimist oluyor” diyen Yılmaz, “Yurttaşın şartları zordu, daha da zorlaştı. Özellikle dar gelirliler için gidişat kötü görünüyor” ifadelerini kullandı. Prof. Dr. Yılmaz, hanehalkının enflasyon beklentilerinde iyileşme için şartı da açıkladı: “Enflasyon yüzde 2, hatta 1,5 seviyelerine inmeden hanehalkının beklentilerinde iyileşme olması olası görünmüyor.”