Bakan Tekin: 2002 sonrası Türkiye'de eğitim devrim yaşamıştır

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, ile birlikte 50'nci Yıl Kütüphaneleri Deprem Bölgesi Toplu Açılış Töreni'ne katıldı. Yeşilyurt ilçesi Suluköy Mahallesi’nde bulunan Kahramanlar İmam Hatip Ortaokulu’nda gerçekleştirilen programa, Malatya Valisi Seddar Yavuz, Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er, sivil toplum kuruluşları temsilcileri, eğitim camiası mensupları, öğrenciler ve veliler de katıldı.

"TÜRKİYE 2002 SONRASI EĞİTİMDE DEVRİM YAŞAMIŞTIR"

Temel eğitim ve ortaöğretimde sınıf mevcutlarının ortalama 20 kişiye düştüğü belirten Bakan Tekin ise konuşmasında. "O dönemde öğretmenlerimiz, bir gün 45-50 kişilik sınıflarda ders anlatabilmeyi temenni etmişler. Bugün geldiğimiz noktada ise OECD ortalamasına ulaşmış durumdayız. Temel eğitim ve ortaöğretimde sınıf mevcutlarımız ortalama 20 kişiye düşmüş durumda. Bu, Türkiye açısından son derece önemli bir kazanımdır. 2002 yılında Türkiye’de yaklaşık 350 bin derslik vardı. Bugün ise 750 bin dersliğe sahibiz. Öğretmen sayımız ciddi oranda arttı. 65 binin üzerindeki tüm devlet okullarımızda etkileşimli tahta ve internet erişimi sağlanıyor. Dünyanın en büyük eğitim içerik ağlarından biri olan EBA, öğretmenlerimizin ve öğrencilerimizin hizmetinde. Bu tablo bize şunu gösteriyor; Türkiye, 2002 sonrası dönemde eğitim öğretimde gerçek anlamda bir dönüşüm ve devrim yaşamıştır. Bu süreçte Sayın Cumhurbaşkanımızın eğitime verdiği destek, her zaman belirleyici olmuştur. Eğitime yapılan yatırımın tasarrufu olmayacağını her fırsatta ifade etmiş ve taleplerimizin tamamına destek vermiştir. Deprem bölgesi bizim için sürekli gündemde olan bir konudur. 6 Şubat depremlerinden sonra Malatya’da 1149 yeni dersliği eğitim öğretime açtık. Bugün itibarıyla Malatya’da derslik sayısı, deprem öncesine göre yüzde 8 artmış durumda. Devam eden yatırımlar tamamlandığında bu artış yüzde 25’e ulaşacak. Eğitim öğretim, sadece Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürütebileceği bir süreç değildir. Sivil toplum kuruluşları, yerel yönetimler, aileler ve tüm paydaşlarla birlikte yürütülmesi gereken topyekun bir seferberliktir. Bu noktada İlim Yayma Vakfı ve Cemiyeti, eğitime sundukları katkılarla örnek bir rol üstlenmektedir" diye konuştu.