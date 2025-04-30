Bakan Tekin açıkladı: İstanbul'da 4 okul binası boşaltıldı

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin İstanbul'da yaşanan depremler sonrası 3'ü tarihi 4 okul binası boşaltıldığını açıkladı.

Tekin, AKP TBMM Grup Toplantısı öncesinde basın mensuplarının sorularını yanıtladı. İstanbul'da yaşanan depremin ardından okullardaki hasar tespit çalışmalarına ilişkin de açıklamalarda bulunan Tekin, ilgili kamu kurumlarının denetiminde okulların gözden geçirildiğini aktardı.

Tekin, "Detaylı araştırma yaptığımızda, 3'ü tarihi okul, birisi de FETÖ'den devralınan olmak üzere toplam 4 okulumuz deprem açısından, güvenlik açısından riskli bulundu ve okullarımızı boşalttık. Onun dışındaki okullarımızda herhangi bir sorun yok" diye konuştu.

Tekin ayrıca 1381 engelli öğretmen atamasının tamamlandığını bildirdi. Tekin, "Bugün itibarıyla atamalar açıklandı, sistem üzerinden. 1 Eylül itibarıyla öğretmen arkadaşlarımız görevlerine başlayacaklar. Hemen hemen yüzde 70-80'i ilk 3 tercihine yerleştiler" dedi.